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Спорт
Футбол
21 сентября 19, 09:38
Долгожданная победа "Динамо" и комментарии Михайличенко
Виталий Буяльский
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Вашему вниманию новый влог от канала Бей-Беги, который расскажет о матче Динамо в Лиге Европы глазами журналистов.

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо минимально обыграло шведское Мальме. 

Эта победа стала первой для “бело-синих“ на НСК Олимпийский за последние 115 дней.

Смотрите новый влог YouTube-канала Бей-Беги, который окунет вас с атмосферу этого поединка.


Гол Виталия Буяльского принес киевлянам победу в стартовом матче Лиги Европы.

Киевское Динамо в домашнем поединке минимально обыграло шведский Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол на счету полузащитника “бело-синих“ Виталия Буяльского.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо - Мальме:   


Динамо — Мальме 1:0

Гол: Буяльский, 84 

Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73), Вербич.

Мальме: Далин — Беймо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон (Галл, 86), Левицки, Баширу, Рикс — Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Предупреждения: Вербич — Кристиансен.
bigmir.net
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