Долгожданная победа "Динамо" и комментарии Михайличенко

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо минимально обыграло шведское Мальме.
Эта победа стала первой для “бело-синих“ на НСК Олимпийский за последние 115 дней.
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Гол Виталия Буяльского принес киевлянам победу в стартовом матче Лиги Европы.
Киевское Динамо в домашнем поединке минимально обыграло шведский Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Единственный гол на счету полузащитника “бело-синих“ Виталия Буяльского.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо - Мальме:
Динамо — Мальме 1:0
Гол: Буяльский, 84
Динамо: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73), Вербич.
Мальме: Далин — Беймо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон (Галл, 86), Левицки, Баширу, Рикс — Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.
Предупреждения: Вербич — Кристиансен.