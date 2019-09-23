Долгожданная победа "Динамо" и комментарии Михайличенко

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо минимально обыграло шведское Мальме.





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Эта победа стала первой для “бело-синих“ на НСК Олимпийский за последние 115 дней.