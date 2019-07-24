Реал - Арсенал 2:2 (3:2 по пен.) Видео голов и обзор матча

В рамках поединка Международного кубка чемпионов встречались мадридский Реал и лондонский Арсенал.
Победитель был определен в серии пенальти.
Вашему вниманию обзор матча
Реал - Арсенал: Реал Мадрид — Арсенал 2:2 (пенальти — 3:2)
Голы: Бэйл, 56, Асенсио, 59 — Ляказетт, 10 (пен), Обамеянг, 24. Серия пенальти: Нелсон (АРС) — 0:1, Бэйл (РМ) — 0:1, Джака (АРС) — 0:1, Иско (РМ) — 1:1, Сака (АРС) — 1:2, Варан (РМ) — 2:2, Монреаль (АРС) — 2:2, Винисиус (РМ) — 3:2, Бертон (АРС) — 3:2.
Реал: Навас (Куртуа, 46) — Карвахаль (Одриосола, 46), Начо, Рамос (Де ла Фуэнте, 65), Менди (Марсело, 46) — Васкес (Иско, 46), Модрич (Валенсиано, 65), Кроос (Фильгадо, 65), Азар (Бэйл, 46) — Йович (Варан, 16), Бензема (Асенсио, 46 (Винисиус, 65)).
Арсенал: Мартинес — Чамберс, Сократис, Колашинац — Дженкинсон, Уиллок (Монреаль, 46), Джака, Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нелсон, 75) — Обамеянг (Бертон, 75), Ляказетт (Нкетиа, 74).
Предупреждения: Начо, Карвахаль — Сократис.
Удаления: Начо, 9 (игра рукой на линии ворот) — Сократис, 40 (грубая игра).