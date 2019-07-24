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Спорт
Футбол
24 июля 19, 09:18
Реал - Арсенал 2:2 (3:2 по пен.) Видео голов и обзор матча
Реал - Арсенал
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"Сливочные" оказались более точными в серии одиннадцатиметровых ударов.

В рамках поединка Международного кубка чемпионов встречались мадридский Реал и лондонский Арсенал.

Победитель был определен в серии пенальти.

Вашему вниманию обзор матча 

Реал - Арсенал: Реал Мадрид — Арсенал 2:2 (пенальти — 3:2) 

Голы: Бэйл, 56, Асенсио, 59 — Ляказетт, 10 (пен), Обамеянг, 24. Серия пенальти: Нелсон (АРС) — 0:1, Бэйл (РМ) — 0:1, Джака (АРС) — 0:1, Иско (РМ) — 1:1, Сака (АРС) — 1:2, Варан (РМ) — 2:2, Монреаль (АРС) — 2:2, Винисиус (РМ) — 3:2, Бертон (АРС) — 3:2. 

Реал: Навас (Куртуа, 46) — Карвахаль (Одриосола, 46), Начо, Рамос (Де ла Фуэнте, 65), Менди (Марсело, 46) — Васкес (Иско, 46), Модрич (Валенсиано, 65), Кроос (Фильгадо, 65), Азар (Бэйл, 46) — Йович (Варан, 16), Бензема (Асенсио, 46 (Винисиус, 65)). 

Арсенал: Мартинес — Чамберс, Сократис, Колашинац — Дженкинсон, Уиллок (Монреаль, 46), Джака, Озил (Сака, 74), Мхитарян (Нелсон, 75) — Обамеянг (Бертон, 75), Ляказетт (Нкетиа, 74). 

Предупреждения: Начо, Карвахаль — Сократис. 

Удаления: Начо, 9 (игра рукой на линии ворот) — Сократис, 40 (грубая игра).
bigmir.net
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