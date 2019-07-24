Предъявят ли Роналду обвинение в изнасиловании

Представители правоохоранительных органов отметили, что собранных материалов недостаточно, чтобы доказать вину футболиста.

"После оценки имеющейся на данный момент информации, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Таким образом, никаких санкций к футболисту применено не будет", - заявили в окружной прокуратуре.

Прошлой осенью Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году. Футболист лично ответил на обвинения в своем Instagram. Он сказал, что такие обвинения - часть его работы, а Майорга хочет прославиться за счет его имени.