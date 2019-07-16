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Спорт
Футбол
16 июля 19, 07:50
Футбольный бизнес по темпам роста опередил экономику Европы
Лига чемпионов
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Стоимость футбольных клубов третий год подряд растет на 9%

Третий год подряд стоимость 32 наиболее выдающихся клубов Европы растет на 9%, в то же время индекс STOXX Europe 50 Index показывает снижение стоимости компаний из различных секторов на основных европейских фондовых биржах на -13%. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка стоимости футбольных клубов: европейская элита-2019", которое провела группа футбольного бенчмаркинга KPMG (KPMG's Football Benchmark).

"Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" являются единственными клубами, чья стоимость превысила отметку в 3 млрд евро. Топ-8 клубов, к которым недавно присоединились "Челси" и "Ливерпуль", могут похвастаться стоимостью, превышающей 2 млрд евро", — свидетельствуют результаты исследования.

Также подчеркивается, что два финалиста Лиги чемпионов — "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" — продемонстрировали выдающиеся финансовые результаты в прошлом сезоне.

"Ливерпуль" за годовыми темпами роста стоимости клуба (33%) уступает в рейтинге только миланскому "Интеру" (41%), на третьем месте расположился "Тоттенхэм" (31%).

С учетом эволюции Топ-32 за 3 года, наиболее высокие общие темпы роста стоимости (+ 150%) продемонстрировал "Олимпик Лион", за которым расположился "Тоттенхэм Хотспур" (+ 110%).

С другой стороны, "Барселона" является единственным клубом, который входит в текущий рейтинг, стоимость которого уменьшилась (-3%) за прошедшие три года, что анализировались", — пишут авторы исследования.

В отчете не учитываются бизнессовые и спортивные результаты, достигнутые каждым из клубов в футбольном сезоне 2018/19 годов. Отчет учитывает пять показателей, характеризующих футбольный клуб: доходность, популярность, спортивный потенциал, права трансляции и наличие собственного стадиона.

Ранее сообщалось, что Китай сталкивается с замедлением темпов экономического роста, что приведет к снижению темпов роста производства до наименьших показателей в течение почти трех десятилетий этого года. Ожидается, что валовой внутренний продукт вырастет на 6,2% во втором квартале, это самый медленный ежеквартальный показатель, по меньшей мере с 1992 года.

В свою очередь, американская экономика более 10 лет демонстрирует беспрерывный рост. Отмечается, что это самый продолжительный период роста с 1854 года. Предыдущий рекорд был поставлен почти 20 лет назад — с марта 1991 по март 2001 года экономика росла ровно 120 месяцев. Нынешний период роста ВВП более чем вдвое превышает среднее историческое значение, которое для США составляет 58 месяцев.
Delo
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