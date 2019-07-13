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Спорт
Футбол
13 июля 19, 15:04
Динамо не сумело обыграть Брентфорд в контрольном поединке
Динамо – Брентфорд
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Подопечные Хацкевича были близки к поражению, однако Георгий Бущан отразил пенальти от соперника
Товарищеский матч.

Динамо – Брентфорд – 0:0

На 7 мин. Эмильяно Маркондес не реализовал пенальти (вратарь).

 Сидорчук, 87.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Шабанов (Пиварич, 69), Попов, Бурда, Кендзера – Кадири (Сидорчук, 46) – Де Пена, Шепелев (Гармаш, 74), Буяльский, Караваев (Цитаишвили, 62) – Беседин.

Брентфорд: Райя – Пиннок, Янссон, Рачич – Хенри, Да Силва, Савьерс, Дальсгаард – Уоткинс, Маркондес, Каньос.

Арбитр: Даниэль Брамбек (Австрия)

Стадион: Кунштрассен Поггерсдорф (Поггерсдорф, Австрия).


источник: /sport.ua 
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