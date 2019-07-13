Главный трансфер лета: Гризманн перешел в "Барселону"

Официально состоялся один из самых громких трансферов этого межсезонья. ФК "Барселона" объявила о подписании контракта с французским нападающим Антуаном Гризманном. Соглашение между клубом и игроком рассчитано на пять лет - до 2024 года, об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".





"Барселоне" футболист обошелся в 120 миллионов евро, ведь именно такая клаусула была прописана в контракте Гризманна с мадридским "Атлетико". В каталонском клубе сумма отступных составит 800 миллионов евро. Под каким номером будет выступать футболист пока неизвестно.





28-летний форвард выступал за "Атлетико" с июля 2014 года, но в конце сезона 2018/19 Гризманн объявил о своем решении покинуть команду. "Это были пять замечательных лет, спасибо вам за все, вы навсегда в моем сердце", - говорил "Маленький принц" (так называют игрока болельщики, - Авт.).





В составе "матрасников" Антуан Гризманн провел 257 матчей, забил 133 гола и отдал 50 голевых передач.





За пять в "Атлетико" футболист с командной стал обладателем трех трофеев: Суперкубка Испании (2014), Лиги Европы (2018) и Суперкубка УЕФА (2018).

В составе сборной Франции футболист становился победителем чемпионата мира в 2018 году. По итогам прошлого года Антуан Гризманн был одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но в голосовании занял третье место, а индивидуальную награду получил игрок "Реала" Лука Модрич.



