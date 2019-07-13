Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.97
USD
25.75
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
13 июля 19, 14:09
Главный трансфер лета: Гризманн перешел в "Барселону"
Антуан Гризманн
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нападающий перебрался в каталонский клуб из "Атлетико".
Официально состоялся один из самых громких трансферов этого межсезонья. ФК "Барселона" объявила о подписании контракта с французским нападающим Антуаном Гризманном. Соглашение между клубом и игроком рассчитано на пять лет - до 2024 года, об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

"Барселоне" футболист обошелся в 120 миллионов евро, ведь именно такая клаусула была прописана в контракте Гризманна с мадридским "Атлетико". В каталонском клубе сумма отступных составит 800 миллионов евро. Под каким номером будет выступать футболист пока неизвестно.

28-летний форвард выступал за "Атлетико" с июля 2014 года, но в конце сезона 2018/19 Гризманн объявил о своем решении покинуть команду.  "Это были пять замечательных лет, спасибо вам за все, вы навсегда в моем сердце", - говорил "Маленький принц" (так называют игрока болельщики, - Авт.).

В составе "матрасников" Антуан Гризманн провел 257 матчей, забил 133 гола и отдал 50 голевых передач. 

За пять в "Атлетико" футболист с командной стал обладателем трех трофеев: Суперкубка Испании (2014), Лиги Европы (2018) и Суперкубка УЕФА (2018). 
В составе сборной Франции футболист становился победителем чемпионата мира в 2018 году. По итогам прошлого года Антуан Гризманн был одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но в голосовании занял третье место, а индивидуальную награду получил игрок "Реала" Лука Модрич.

Источник: kp.ua/
Ещё по теме:
От удара молнии футболист потерял сознание на поле: видео
Барселона интересуется Жиру
Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу. ФОТО, ВИДЕО
"Ювентус" - "Атлетико": результаты матча ЛЧ. ВИДЕОобзор
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Динамо не сумело обыграть Брентфорд в контрольном поединке
Лента новостей