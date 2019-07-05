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Спорт
Футбол
5 июля 19, 21:33
Дубль Мораеса принес Шахтеру победу над Копенгагеном. ВИДЕО
Шахтер
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"Горняки" обыграли Копенгаген в товарищеском матче на тренировочном сборе.

В рамках подготовительного сбора к сезону-2019/20 донецкий Шахтер провел спарринг с Копенгагеном.

Во втором матче дня “горняки“ сумели обыграть чемпиона Дании благодаря дублю Жуниора Мораеса. Ворота Пятова не остались “сухими“ - гол забил нападающий Карло Хольсе.

Шахтер - Копенгаген 2:1
Голы: Мораес, 16, 21 - Хольсе, 39.

Шахтер: Пятов (Трубин, 60) - Додо, Хочолава, Матвиенко, Имаили (Бутко, 81) - Степаненко - Соломон, Марлос, Патрик (Коваленко, 77), Тайсон - Мораес (Бланко-Лещук, 81).

Копенгаген: Грютебуст - Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Бентссон - Хольсе, Зека, Стаге, Дарами - Винд, Ндойе

Предупреждения: Хочолава (65)


Напомним, что в первом спарринге Шахтер сыграл вничью с Юрдингеном. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.
bigmir.net
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