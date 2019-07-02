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Спорт
Футбол
2 июля 19, 08:50
Испанская "Гранада" хочет подписать Зозулю
Зозуля
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Украинец может покинуть Альбасете на правах свободного агента.

Испанская Гранады интересуется услугами нападающего Альбасете Романа Зозули, сообщает Marca.

Украинец может присоединится к команде на правах свободного агента, что делает Зозулю еще более привлекательным вариантом для Гранады.

В сезоне 2018/19 Зозуля сыграл 37 матчей за Альбасете, где забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что Альбасете предложил Роману новый контракт, однако украинец потребовал существенное повышение оклада.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в Испании, несмотря на то, что у него есть предложения из Украины.
bigmir.net
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