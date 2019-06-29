Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.73
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.69
USD
26.14
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
29 июня 19, 08:56
Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал. Видеообзор
Аргентина,Венесуэла
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сборная Аргентины всухую разобралась с Венесуэлой.

Сборные Аргентины и Венесуэлы встретились во втором четвертьфинальном матче Кубка Америки-2019, в котором путевку в следующий раунд турнира завоевали “бело-голубые“.

Аргентинцы по ходу матча владели инициативой, заставляя своих соперников обороняться. Уже на 3-й минуте поединка мог быть открыт счет - Лаутаро Мартинес отдал пас на Серхио Агуэро, который мощно пробил по воротам, однако голкипер Венесуэлы отразил удар.

На 10-й минуте аргентинцы все же отправили мяч в сетку - Мартинес после углового забил гол. После у футболиста был шанс оформить дубль, но мяч попал в каркас ворот.

Венесуэльцы пытались идти вперед, чтобы сравнять счет, чем воспользовались аргентинцы. На 74-й минуте поединка “бело-голубые“ включили высокий прессинг и заставили ошибиться соперников. Ло Чельсо воспользовался неудачным действием вратаря и удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что в полуфинале Копа Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией.

Венесуэла - Аргентина 0:2

Голы: Мартинес, 10; Ло Чельсо, 74.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

Предупреждения: Ринкон (12), Эррера (15), Мартинес (16), Акунья (42), Рондон (44), Сотельдо (90).

Смотрите видео голов и обзор матча Венесуэла - Аргентина.
bigmir.net
Ещё по теме:
Украинские саблистки разгромили россиянок в Афинах
Чак Блейзер признался в получении взяток в ФИФА
Все результаты жеребьевки отбора ЧМ-2018
Месси сыграет за Аргентину в ближайших матчах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Динамо" подписало лидера луганской "Зари"
Лента новостей