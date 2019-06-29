Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал. Видеообзор

Сборные Аргентины и Венесуэлы встретились во втором четвертьфинальном матче Кубка Америки-2019, в котором путевку в следующий раунд турнира завоевали “бело-голубые“.

Аргентинцы по ходу матча владели инициативой, заставляя своих соперников обороняться. Уже на 3-й минуте поединка мог быть открыт счет - Лаутаро Мартинес отдал пас на Серхио Агуэро, который мощно пробил по воротам, однако голкипер Венесуэлы отразил удар.

На 10-й минуте аргентинцы все же отправили мяч в сетку - Мартинес после углового забил гол. После у футболиста был шанс оформить дубль, но мяч попал в каркас ворот.

Венесуэльцы пытались идти вперед, чтобы сравнять счет, чем воспользовались аргентинцы. На 74-й минуте поединка “бело-голубые“ включили высокий прессинг и заставили ошибиться соперников. Ло Чельсо воспользовался неудачным действием вратаря и удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что в полуфинале Копа Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией.

Венесуэла - Аргентина 0:2

Голы: Мартинес, 10; Ло Чельсо, 74.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

Предупреждения: Ринкон (12), Эррера (15), Мартинес (16), Акунья (42), Рондон (44), Сотельдо (90).

Смотрите видео голов и обзор матча Венесуэла - Аргентина.