"Динамо" подписало лидера луганской "Зари"

Александр Караваев официально стал игроком "Динамо". Слухи об этом ходили последнюю неделю, но теперь киевский клуб объявил об этом официально.

Контракт с футболистом национальной сборной Украины рассчитан на 4 сезона, а за "бело-синих" он будет выступать под 20-м номером. Сумма трансфера не сообщается, однако на неофициальном сайте болельщиков "Зари" близкие к клубу люди писали о том, что "Динамо" выкупило контракт Караваева за $1.25 миллиона.

Александр был одним из лидеров "Зари". В прошлом сезоне полузащитник провел 38 матчей в составе команды, забив 10 голов и отдав 5 результативных передач.

Караваев утверждает, что убедил его в этом решении, среди прочих факторов, разговор с Александром Хацкевичем.

– Да, он мне звонил, выразил свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер звонит и говорит, что рассчитывает на него и хочет, чтобы он играл в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении этого перехода, - подтвердил футболист.

В "Динамо" Караваев взял себе 20-й номер. Раньше под ним играл Олег Гусев, прославленный динамовский полузащитник, и поэтому новичок клуба чувствует особую ответственность.

"Знаю, какой легендарный футболист под ним играл – Олег Гусев, которого я еще застал в сборной, так что для меня это большая честь. Буду стараться приблизиться к нему по уровню и достичь того, чего достиг он, когда играл в "Динамо", - сказал Караваев.

Отметим, в "Заре" 27-летний украинец тоже играл под 20-м номером.