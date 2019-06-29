"Милан" отстранили от Лиги Европы за нарушение правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить итальянский футбольный клуб "Милан" от участия в Лиге Европы на следующий сезон. Об этом CAS сообщает на сайте.

Такое решение принято в споре "Милана" с УЕФА по поводу нарушения правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что "россо-нери" договорились с УЕФА о том, что в обмен на пропуск еврокубкового сезона они получат годичную отсрочку, чтобы уладить ситуацию с финансовоым фэйр-плей.

Место "Милана" на групповом этапе Лиги Европы займет "Рома". В квалификационном раунде турнира сыграет "Торино".