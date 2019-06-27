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Спорт
Футбол
27 июня 19, 07:43
Рома и Наполи договорились об обмене футболистами
Костас Манолас
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Костас Манолас отправится в Неаполь в обмен на Амаду Диавара.

Наполи и Рома в скором времени совершат обмен игроками.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, защитник Ромы Костас Манолас отправится в неаполитанский клуб за 34 миллиона евро. Для снижения суммы выплаты “волкам“ Наполи отправит в Рим хавбека Амаду Диавара, которого оценили в 18 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Манолас провел 27 матчей в Серии А, в которых отметился 1 голом и одной результативной передачей.  Диавара сыграл в 13 поединках, не отметившись результативными действиями.  

Ранее сообщалось, что Наполи готов продать лидера команды за 70 миллионов евро. 
bigmir.net
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