Рома и Наполи договорились об обмене футболистами

Наполи и Рома в скором времени совершат обмен игроками.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, защитник Ромы Костас Манолас отправится в неаполитанский клуб за 34 миллиона евро. Для снижения суммы выплаты “волкам“ Наполи отправит в Рим хавбека Амаду Диавара, которого оценили в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манолас провел 27 матчей в Серии А, в которых отметился 1 голом и одной результативной передачей. Диавара сыграл в 13 поединках, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Наполи готов продать лидера команды за 70 миллионов евро.



