Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, как и ожидалось, продлил контракт с английским клубом. Сегодня стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до 2024 года, об сообщает официальный сайт "горожан".





В завершившемся сезоне 22-летний украинец сумел завоевать доверие тренерского штаба и стал регулярно появляться на поле. Хосеп Гвардиола не раз говорил, что доволен не только игрой, но и поведением Зинченко. Также наставник пророчит большое будущее своему подопечному и надеется, что он сможет достичь высот именно в составе "Ман Сити".





Сам Александр Зинченко невероятно счастлив в Англии, а потому безоговорочно согласился на продление сотрудничества.





- Трудно выразить, насколько я счастлив оформить эту сделку. Этот клуб предлагает игрокам все, что им нужно для совершенствования и развития, поэтому остаться здесь еще пять лет - большая честь. Я никогда не забуду прошлый сезон, который показал, что мы созданы для успеха. Это было удивительно, но теперь я полностью сосредоточен на грядущих годах, ведь знаю, что лучшее еще впереди, - так футболист прокомментировал подписание нового контракта.





Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн рад, что Зинченко принял решение остаться в команде, он отметил превосходный талант украинца.





- У него не только замечательные первое касание и левая нога, он футболист, который полностью сфокусирован на становлении лучшим игроком, каким он только может быть. Молодой, голодный, уже признан национальной командой, он идеально вписывается в нашу долгосрочную стратегию. Рады, что он хочет остаться здесь", – сказал Бегиристайн.





Зинченко в сезоне 2018/19 провел 29 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 5 результативными передачами. Вместе с "Манчестер Сити" украинец выиграл все трофеи Туманного Альбиона: АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.





Александр Зинченко выступает на должном уровне не только за "горожан", но и за сборную Украины, и это безусловно отражается на его трансферной стоимости. Недавно цена на футболиста подскочила сразу на 5 млн евро. Теперь Зинченко стоит 20 млн евро и вместе с Андреем Ярмоленко возглавляет список самых дорогих украинский футболистов.





Хорошо дела идут у Саши не только в профессиональной карьере, но и в личной жизни. Недавно он признался, что встречается со спортивной журналисткой Владой Щегловой, с которой они были знакомы уже несколько лет. Сейчас они проводят все свободное время вместе, отдыхают и наслаждаются беззаботной жизнью в отпуске.









Влюбленные наслаждаются компанией друг друга. Фото: instagram.com/v.lada_sedan



