Расписание игр чемпионата Премьер-Лиги сезона 2019-2020

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание игр первого круга на сезон 2019-2020. Календарем этот документ называть еще рано, так как не определены даты туров. Они будут утверждены позднее.

Однако уже известно, когда начнется чемпионат. Это произойдет 28 июля. В этот день состоится игра за Суперкубок (в несколько поднадоевшем уже формате "Шахтер"-"Динамо"), поэтому игры "Александрия"-"Шахтер" и "Карпаты"-"Динамо" будут сыграны позднее. А остальные 4 поединка пройдут в последний уик-энд июля.

В календаре возможны и другие изменения. Главная интрига носит имя "Олимпик". Окончательное решение по этому клубу еще не принято. С одной стороны, "Олимпик" не получил аттестат на сезон от УАФ (экс-ФФУ), поскольку его юношеские команды дисквалифицированы (читай - не существуют), а без них клуб не имеет право играть в Премьер-лиге. С другой - все клубы УПЛ на недавнем собрании высказались в поддержку донетчан и за присутствие этого клуба в лиге, несмотря на эти нюансы. УАФ заявило, что обсудит проблему и объявит о своем решении 18 июня. По неофициальной информации, решение уже принято, и оно - положительное для "Олимпика". Браво, федерация!

Как уже писала "КП в Украине", в новом сезоне первенство УПЛ украсит и серия плей-офф, в которой команды поборются за путевку в Лигу Европы.