Расписание игр чемпионата Премьер-Лиги сезона 2019-2020

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание игр первого круга на сезон 2019-2020. Календарем этот документ называть еще рано, так как не определены даты туров. Они будут утверждены позднее.
Однако уже известно, когда начнется чемпионат. Это произойдет 28 июля. В этот день состоится игра за Суперкубок (в несколько поднадоевшем уже формате "Шахтер"-"Динамо"), поэтому игры "Александрия"-"Шахтер" и "Карпаты"-"Динамо" будут сыграны позднее. А остальные 4 поединка пройдут в последний уик-энд июля.
В календаре возможны и другие изменения. Главная интрига носит имя "Олимпик". Окончательное решение по этому клубу еще не принято. С одной стороны, "Олимпик" не получил аттестат на сезон от УАФ (экс-ФФУ), поскольку его юношеские команды дисквалифицированы (читай - не существуют), а без них клуб не имеет право играть в Премьер-лиге. С другой - все клубы УПЛ на недавнем собрании высказались в поддержку донетчан и за присутствие этого клуба в лиге, несмотря на эти нюансы. УАФ заявило, что обсудит проблему и объявит о своем решении 18 июня. По неофициальной информации, решение уже принято, и оно - положительное для "Олимпика". Браво, федерация!
Как уже писала "КП в Украине", в новом сезоне первенство УПЛ украсит и серия плей-офф, в которой команды поборются за путевку в Лигу Европы.
1 ТУР
|2 ТУР
|Десна
|-
|Львов
|Десна
|-
|Ворскла
|Ворскла
|-
|Заря
|Шахтер
|-
|Карпаты
|Днепр-1
|-
|Олимпик
|Мариуполь
|-
|Александрия
|Колос
|-
|Мариуполь
|Олимпик
|-
|Колос
|Александрия
|-
|Шахтер
|Заря
|-
|Днепр-1
|Карпаты
|-
|Динамо
|Львов
|-
|Динамо
3 ТУР
|4 ТУР
|Ворскла
|-
|Львов
|Десна
|-
|Колос
|Днепр-1
|-
|Десна
|Ворскла
|-
|Днепр-1
|Колос
|-
|Заря
|Мариуполь
|-
|Динамо
|Александрия
|-
|Олимпик
|Олимпик
|-
|Карпаты
|Карпаты
|-
|Мариуполь
|Заря
|-
|Александрия
|Динамо
|-
|Шахтер
|Львов
|-
|Шахтер
|5 ТУР
6 ТУР
|Днепр-1
|-
|Львов
|Десна
|-
|Карпаты
|Колос
|-
|Ворскла
|Ворскла
|-
|Александрия
|Александрия
|-
|Десна
|Днепр-1
|-
|Колос
|Карпаты
|-
|Заря
|Олимпик
|-
|Шахтер
|Динамо
|-
|Олимпик
|Заря
|-
|Динамо
|Шахтер
|-
|Мариуполь
|Львов
|-
|Мариуполь
|7 ТУР
8 ТУР
|Колос
|-
|Львов
|Десна
|-
|Шахтер
|Александрия
|-
|Днепр-1
|Ворскла
|-
|Динамо
|Карпаты
|-
|Ворскла
|Днепр-1
|-
|Карпаты
|Динамо
|-
|Десна
|Колос
|-
|Александрия
|Шахтер
|-
|Заря
|Заря
|-
|Мариуполь
|Мариуполь
|-
|Олимпик
|Львов
|-
|Олимпик
|9 ТУР
10 ТУР
|Александрия
|-
|Львов
|Десна
|-
|Олимпик
|Карпаты
|-
|Колос
|Ворскла
|-
|Мариуполь
|Динамо
|-
|Днепр-1
|Днепр-1
|-
|Шахтер
|Шахтер
|-
|Ворскла
|Колос
|-
|Динамо
|Мариуполь
|-
|Десна
|Александрия
|-
|Карпаты
|Олимпик
|-
|Заря
|Львов
|-
|Заря
11 ТУР
|Карпаты
|-
|Львов
|Олимпик
|-
|Ворскла
|Динамо
|-
|Александрия
|Мариуполь
|-
|Шахтер
|-
|Колос
|Заря
|-
|Десна