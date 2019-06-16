Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.82
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.70
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
16 июня 19, 12:09
Расписание игр чемпионата Премьер-Лиги сезона 2019-2020
Премьер-лига
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Шахтер" и "Динамо" встретятся уже в третьем туре.

Украинская Премьер-лига опубликовала расписание игр первого круга на сезон 2019-2020. Календарем этот документ называть еще рано, так как не определены даты туров. Они будут утверждены позднее.

Однако уже известно, когда начнется чемпионат. Это произойдет 28 июля. В этот день состоится игра за Суперкубок (в несколько поднадоевшем уже формате "Шахтер"-"Динамо"), поэтому игры "Александрия"-"Шахтер" и "Карпаты"-"Динамо" будут сыграны позднее. А остальные 4 поединка пройдут в последний уик-энд июля.

В календаре возможны и другие изменения. Главная интрига носит имя "Олимпик". Окончательное решение по этому клубу еще не принято. С одной стороны, "Олимпик" не получил аттестат на сезон от УАФ (экс-ФФУ), поскольку его юношеские команды дисквалифицированы (читай - не существуют), а без них клуб не имеет право играть в Премьер-лиге. С другой - все клубы УПЛ на недавнем собрании высказались в поддержку донетчан и за присутствие этого клуба в лиге, несмотря на эти нюансы. УАФ заявило, что обсудит проблему и объявит о своем решении 18 июня. По неофициальной информации, решение уже принято, и оно - положительное для "Олимпика". Браво, федерация!

Как уже писала "КП в Украине", в новом сезоне первенство УПЛ украсит и серия плей-офф, в которой команды поборются за путевку в Лигу Европы.                                                              

 

1 ТУР

   2 ТУР  
Десна- Львов Десна- Ворскла
Ворскла- Заря Шахтер- Карпаты
Днепр-1- Олимпик Мариуполь- Александрия
Колос- Мариуполь Олимпик- Колос
Александрия- Шахтер Заря- Днепр-1
Карпаты- Динамо Львов- Динамо
       

3 ТУР

   4 ТУР  
Ворскла- Львов Десна- Колос
Днепр-1- Десна Ворскла- Днепр-1
Колос- Заря Мариуполь- Динамо
Александрия - Олимпик Олимпик- Карпаты
Карпаты- Мариуполь Заря- Александрия
Динамо- Шахтер Львов- Шахтер
       
5 ТУР   

6 ТУР

  
Днепр-1- Львов Десна- Карпаты
Колос- Ворскла Ворскла- Александрия
Александрия- Десна Днепр-1- Колос
Карпаты- Заря Олимпик- Шахтер
Динамо- Олимпик Заря- Динамо
Шахтер- Мариуполь Львов- Мариуполь
       
7 ТУР   

8 ТУР

  
Колос- Львов Десна- Шахтер
Александрия- Днепр-1 Ворскла- Динамо
Карпаты- Ворскла Днепр-1- Карпаты
Динамо- Десна Колос- Александрия
Шахтер-  Заря Заря- Мариуполь
Мариуполь- Олимпик Львов- Олимпик
       
9 ТУР   

10 ТУР

  
Александрия- Львов Десна- Олимпик
Карпаты- Колос Ворскла- Мариуполь
Динамо- Днепр-1 Днепр-1- Шахтер
Шахтер- Ворскла Колос- Динамо
Мариуполь- Десна Александрия - Карпаты
Олимпик- Заря Львов- Заря
       

11 ТУР

      
Карпаты- Львов Олимпик- Ворскла
Динамо- Александрия  Мариуполь-
 Днепр-1
Шахтер- Колос Заря-Десна
kp.ua
Ещё по теме:
Лучшим тренером сезона в АПЛ признан Гвардиола
Арбитр матча за Суперкубок Труханов отстранен на 4 матча
Динамо - Шахтер: Прогноз Мирона Маркевича
Трансляция матчей 4-го тура УПЛ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ
noimageУкраина - чемпион мира по футболу. U-20 в лицах и цифрах
Лента новостей