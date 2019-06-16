Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.82
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.70
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
16 июня 19, 11:47
Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины U-20 с победой на молодежном чемпионате мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины U-20 с победой на молодежном чемпионате мира.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея.

Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все.

А молодая Украина – даже больше", – написал президент.

Читайте также: УКРАИНА - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ. U-20 В ЛИЦАХ И ЦИФРАХ

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
censor.net.ua
Ещё по теме:
ФИФА лишила Перу права на проведение чемпионата мира
Спортсменка едва не убила судью на чемпионате мира
Катар заплатил за право провести ЧМ по футболу
Биатлон: женская сборная Украины — бронзовый призер
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Расписание игр чемпионата Премьер-Лиги сезона 2019-2020
noimageУкраина - чемпион мира по футболу. U-20 в лицах и цифрах
Лента новостей