Финал ЧМ-2019:сможет ли Украина завоевать свое первое золото

В Польше сегодня пройдет чемпионат мира по футболу среди молодежных команд. В решающей битве сойдутся между собой сборные Украины и Южной Кореи. Вряд ли кто-то мог на старте турнира предположить, что до финала дойдут именно эти команды. "Сине-желтые" и вовсе стали настоящим открытием мирового форума и сейчас находятся в шаге от исторического достижения. За годы независимости сборная Украины U-20 никогда не становилась победителем чемпионата мира, да и более того, лучшим результатом для нас всегда оставался выход в 1/8 финала. Сейчас же подопечные Александра Петракова намерены стать лучшей командой мира среди 20-летних, просто статус финалистов их явно не устроит.

Игроки сборной Украины и их наставник уже стали футбольными героями не только для нашей страны, но и смогли удивить весь мир. Сейчас же осталось сделать последний рывок до заветного золота. Безусловно, игра против Южной Кореи станет для "сине-желтых" самой важной в их карьере, на этом акцентировал внимание и Александр Петраков.

И вот этот груз ответственности, накал страстей накануне игры и трепетные ожидания всех болельщиков может здорово повлиять на психологию футболистов. С одной стороны – поддержка и вера должна помочь нашим ребятам, дать дополнительную мотивацию, которая итак запредельная. С другой же стороны – если они будут слишком зациклены на победе, могут перегореть прямо во время игры, а это чревато последствиями.

Игру нашей сборной на этом турнире нельзя назвать какой-то яркой или невероятной, она скорее прагматичная. Зато Украина отличается своей прекрасной работой в обороне, "сине-желтые" пропустили всего 3 мяча, а забили 10. Путь команды Петракова на этом Мундиале был непростым, но интересным. Ребята ставили перед собой простые задачи – выигрывать каждый последующий матч, и такая тактика сработала. На групповом этапе Украины одержала победу над США (2:1) и Катаром (1:0), вничью сыграла с Нигерией (1:1). В 1/8 финала "сине-желтые" разобрались с Панамой (4:1), дальше же прошли Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

Если говорить о ключевых игроках сборной Украины, то можно выделить лучшего бомбардира команды Даниила Сикана, полузащитник Сергея Булецу, голкипера Андрея Лунина, ну и куда же без Дениса Попова, которого очень будет не хватать "сине-желтым" в этой игре (футболист дисквалифицирован – Авт.). Он является действительно важным игроком для команды Петракова, но в тоже время не возникает сомнений, что наставник найдет ему равноценную замену и отсутствие Дениса не скажется на качестве игры. Ориентировочный состав: Лунин, Сафронов, Бондарь, Бескаравайный, Конопля, Дришлюк, Чех, Корниенко, Кащук, Булеца, Сикан.

Что касается нашего соперника – Южной Кореи, то они преодолели не менее сложный путь к финалу. В первом же матче корейцы потерпели поражение от Португалии (0:1), дальше же были только победы: над ЮАР (1:0), Аргентиной (2:1), Японией (1:0), Сенегалом 3:3, 3:2 по пенальти), Эквадором (1:0). И хотя Южная Корея кажется не самым сильным соперником, недооценивать их не стоит. Наш оппонент строит свою игру в основном на контратаках, при этом демонстрирует неплохую реализацию. Правда имеются у корейцев серьезные проблемы в обороне и вот этим наши ребята должны воспользоваться сполна.

Подбор исполнителей у Южной Кореи довольно серьезный, один только полузащитник Ли Канг Ин чего стоит, он является игроком испанской "Валенсии" и уже изредка играет за первую команду. К игре с украинцами команда подходит в оптимальном составе – без травм и дисквалификаций.

Предстоящий матч будет не первой встречей соперников. Сборная Украины U-20 играла с Южной Кореей совсем недавно – в марте этого года. На тренировочном сборе в Испании команда Петракова проводила несколько спаррингов и одним из соперников как раз и была Южная Корея. Тогда игра закончилась минимальной победой Украины – 1:0, единственный гол на счету Сергея Булецы. Но не стоит забывать, что эти матчи существенно будут отличаться друг от друга, ведь на кону стоит "золото".

К финальном противостоянию в статусе фаворита подходит команда Петракова. На победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 2,21, на нашего соперника – 3,80. Ничья в основное время котируется 2,95.

Матч Украина – Южная Корея пройдет сегодня, 15 июня, в польском городе Лодзь и начнется в 19:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал UA: Перший.

Выступление молодежной сборной Украины на чемпионате мира в Польше превзошло даже самые смелые ожидания. Команда Александра Петракова не только уверенно вышла из группы, но продолжила победное шествие аж до самого финала. Независимо от результата в игре с Южной Кореей эти парни (им от 18 до 20 лет) уже стали футбольными героями для нашей страны и сенсационным открытием для мира. Поэтому мы решили поближе познакомить вас с ключевыми исполнителями.