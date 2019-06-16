Украина - Южная Корея: финал ЧМ U-20 начнется в 19:00

В субботу, 15-го июня, состоится финал юношеского чемпионата мира, в котором сборная Украины U-20 будет противостоять сверстникам из Южной Кореи. Матч пройдет в польском городе Лодзь на стадионе Stadion Widzewa, начало финального противостояния в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция финала чемпионата мира, которая начнется в этой новости в 19:00.

На пути к финалу украинцы выиграли свою группу D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в плей-офф смогли одолеть Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0), причем все победы добыли в основное время.

Таким образом, Украина осталась единственной сборной на ЧМ, которая не проигрывала. Беспроигрышная серия команды Александра Петракова на турнире достигла уже отметки в шесть поединков - 5 побед и 1 ничья. Лучшим бомбардиром нашей команды на турнире является нападающий Даниил Сикан, забивший четыре мяча, но главной звездой все же будет вратарь Андрей Лунин, который пропустил матч 1/4 финала, съездив в расположение национальной сборной.

Южная Корея на ЧМ выступает в статусе вице-чемпиона Азии. На нынешнем чемпионате мира корейцы заняли второе место в группе вслед за Аргентиной, опередив Португалию и ЮАР. В 1/8 финала они минимально обыграли японцев, а в четвертьфинале выдали драматичнейший поединок против Сенегала. Команда дважды уступала в счете, но перевела игру в овертайм на 8-й (!) компенсированной минуте. В овертайме команды обменялись голами. Причем на сей раз в компенсированное время спаслись уже сенегальцы (3:3). В серии пенальти Корея вынуждена была догонять соперника, но в итоге одержала победу 3:2. В полуфинале сборная Южной Кореи обыграла Эквадор 1:0.

Лучшим бомбардиром южнокорейцев является нападающий Чо Юн-Вук, который забил три мяча, а главной звездой является 18-летний атакующий полузащитник Ли Кан Ин, который принадлежит испанской Валенсии.

В финальном матче сборной Украины не поможет основной центральный защитник Денис Попов, отыгравший без замен все шесть предыдущих поединков на турнире - в полуфинале с Италией он был удален с поля за вторую желтую карточку. Зато полузащитник Георгий Цитаишвили отбыл дисквалификацию в полуфинале и теперь готов помочь команде в решающем матче. У сборной Южной Кореи потерь перед финальным матчем нет.

Практически все авторитетные букмекерские конторы прогнозируют победу сборной Украине. К примеру, William Hill ставит на победу нашей сборной коэффициент 2,30, а на Корею - 3,00. Ничья в матче оценивается с вероятностью в 2,80.

На поединке между Украиной и Южной Кореей будет работать судейская бригада из США. Арбитр в поле - 37-летний выходец из Марокко Исмаил Эльфатх, проживающий в Штатах с 2001 года, по гражданской профессии - IT-консультант.