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Спорт
Футбол
12 июня 19, 16:45
Официально: Луиш Каштру возглавил Шахтер
Луиш Каштру
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Донецкий Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера.

Шахтер официально объявил имя нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, у руля клуба стал португальский специалист Луиш Мануэль Рибейру де Каштру. 57-летний специалист вступил в должность 12-го июня. Его контракт рассчитан на два года.

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Отметим, что Луиш Каштру стал 33-м тренером в истории донецкого клуба. Ради "оранжево-черных" Каштру покинул Виторию Гимараэш, которая, по информации СМИ, получила компенсацию в 1 миллион евро.

Напомним, накануне Паулу Фонсека покинул пост главного тренера Шахтера и возглавил римскую Рому. 
bigmir.net
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