Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20

Юниорская сборная Украины по футболу обыграла сборную Италии и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира U20 (участники - игроки до 20 лет).

Чемпионат проводится в Польше, 1/2 финала сыграли в Гдыне.

Украинцы победили со счетом 1:0, гол на 65-ой минуте забил Сергей Булеца.





Доигрывать украинским юниорам пришлось в меньшинстве - на 79-й минуте матча с поля был удален Денс Попов, который получил вторую желтую карточку.





Финальный матч состоится 15 июня в Лодзи. Сборная Украины сыграет с командой-победителем второго полуфинала, который начнется сегодня в 21:30. За право стать финалистом сразятся сборные Эквадора и Южной Кореи.

Игра, в которой определят бронзового призера мирового первенства, пройдет 14 июня в Гдын.





На групповой стадии чемпионата U20 украинцы выиграли сборные США (2:1) и Катара (1:0), разошлись вничью со сборной Нигерии (1:1). В 1/8 финала сборная Украины победила панамцев (4:1), а в 1/4 финала - колумбийцев (1:0).

Вчера, 10 июня, в ответном матче квалификации Евро-2020 Украина добыла нелегкую победу над Люксембургом - 1:0.