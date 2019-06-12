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Спорт
Футбол
11 июня 19, 21:55
Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20
Юношеская сборная
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Финал состоится 15 июня

Юниорская сборная Украины по футболу обыграла сборную Италии и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира U20 (участники - игроки до 20 лет).

Чемпионат проводится в Польше, 1/2 финала сыграли в Гдыне. 

Украинцы победили со счетом 1:0, гол на 65-ой минуте забил Сергей Булеца.


Доигрывать украинским юниорам пришлось в меньшинстве - на 79-й минуте матча с поля был удален Денс Попов, который получил вторую желтую карточку.


Финальный матч состоится 15 июня в Лодзи. Сборная Украины сыграет с командой-победителем второго полуфинала, который начнется сегодня в 21:30. За право стать финалистом сразятся сборные Эквадора и Южной Кореи.

Игра, в которой определят бронзового призера мирового первенства, пройдет 14 июня в Гдын.


На групповой стадии чемпионата U20 украинцы выиграли сборные США (2:1) и Катара (1:0), разошлись вничью со сборной Нигерии (1:1). В 1/8 финала сборная Украины победила панамцев (4:1), а в 1/4 финала - колумбийцев (1:0).

Вчера, 10 июня, в ответном матче квалификации Евро-2020 Украина добыла нелегкую победу над Люксембургом - 1:0.
liga.net
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