Киевское "Динамо" презентовало новую форму. ВИДЕО

Киевское "Динамо" презентовало новую форму. Экипировку команды показали в официальном Instagram футбольного клуба. Также в описании сообщается, что на форме будет располагаться автограф Валерия Лобановского.

Комплект можно приобрести на фан-шопе "Динамо" и в розничной сети "New Balance". Стоимость футболки составляет Цена футболки – 1899 гривен.

Сразу после презентации киевляне вышли в новой форме на матч против "Львова". На данный момент новая расцветка не очень помогает динамовцам. Первыми счет открыли гости, но встреча еще продолжается.