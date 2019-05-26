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Футбол
26 мая 19, 17:51
Киевское "Динамо" презентовало новую форму. ВИДЕО
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Производителем экипировки выступили New Balance.

Киевское "Динамо" презентовало новую форму. Экипировку команды показали в официальном Instagram футбольного клуба. Также в описании сообщается, что на форме будет располагаться автограф Валерия Лобановского.

Комплект можно приобрести на фан-шопе "Динамо" и в розничной сети "New Balance". Стоимость футболки составляет Цена футболки – 1899 гривен.

Сразу после презентации киевляне вышли в новой форме на матч против "Львова". На данный момент новая расцветка не очень помогает динамовцам. Первыми счет открыли гости, но встреча еще продолжается.
kp.ua
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