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Спорт
Футбол
25 мая 19, 10:12
Барселона поздравила Месси с шестой "Золотой бутсой"
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Лионель Месси забил 36 голов в чемпионате Испании сезона-2018/19.

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал обладателем шестой Золотой бутсы в карьере.

Аргентинец забил 36 голов за сезон в Ла Лиге и выиграл гонку за награду.


Его ближайшим преследователем был форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и теоретически шансы у француза сохранялись до последнего матча против Реймса, но, имея на своем счету 32 гола, в заключительном матче тура Мбаппе смог лишь раз поразить ворота соперника.

Барселона опубликовала фото своего лидера со всеми его Золотыми бутсами до последней.


"Лео Месси, 36 голов в Ла Лиге = Золотая бутса 18/19. Поздравляем, Лео", - подписано фото.

Топ-11 претендентов на «Золотую бутсу»:

1. Лионель Месси («Барселона»): 36 голов (x2,0) / 72 очка 
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 33 гола (x2,0) / 66 очков 
3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов (x2,0) / 52 очка 
4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 30 голов (x1,5) / 45 очков 
5–11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка 
5–11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0) / 44 очка 
5–11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка 
5–11. Дуван Сапата («Аталанта»): 22 гола (x2,0) / 44 очка 
5–11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0) / 44 очка 
5–11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка 
5–11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» — наивысший коэффициент: 2,0.
bigmir.net
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