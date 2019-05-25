Барселона поздравила Месси с шестой "Золотой бутсой"

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал обладателем шестой Золотой бутсы в карьере.

Аргентинец забил 36 голов за сезон в Ла Лиге и выиграл гонку за награду.





Его ближайшим преследователем был форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и теоретически шансы у француза сохранялись до последнего матча против Реймса, но, имея на своем счету 32 гола, в заключительном матче тура Мбаппе смог лишь раз поразить ворота соперника.

Барселона опубликовала фото своего лидера со всеми его Золотыми бутсами до последней.





"Лео Месси, 36 голов в Ла Лиге = Золотая бутса 18/19. Поздравляем, Лео", - подписано фото.

Топ-11 претендентов на «Золотую бутсу»:





1. Лионель Месси («Барселона»): 36 голов (x2,0) / 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 33 гола (x2,0) / 66 очков

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 26 голов (x2,0) / 52 очка

4. Мбайе Дьян («Галатасарай»): 30 голов (x1,5) / 45 очков

5–11. Мохамед Салах («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Роберт Левандовски («Бавария»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Николя Пепе («Лилль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Дуван Сапата («Аталанта»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Садио Мане («Ливерпуль»): 22 гола (x2,0) / 44 очка

5–11. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 22 гола (x2,0) / 44 очка





Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» — наивысший коэффициент: 2,0.



