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Спорт
Футбол
22 мая 19, 23:20
Шахтер - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча
Шахтер, Динамо
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Принципиальные соперники разошлись миром.

В матче 30-го тура чемпионата Украины Шахтер принимал Динамо. 

Встреча состоялась в Харькове на ОСК Металлист и завершилась со счетом 1:1. 

Шахтер — Динамо 1:1 

Голы: Тете, 50 — Цыганков, 37 

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио — Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) — Кайоде. 

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Беседин (Шапаренко, 65). Предупреждения: Хочолава, Патрик, Фернандо, Тете, Дентиньо — Цыганков, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Шапаренко, Сидклей.

На 45-й минуте был удален Артем Шабанов (Динамо) (повторное предупреждение). 

На 63-й минуте был удален Давид Хочолава (Шахтер) (повторное предупреждение).

Вашему вниманию видеообзор этого поединка:

bigmir.net
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