Мораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных ребер
Форвард Шахтера Жуниор Мораес вынужден сделать перерыв в карьере на месяц по причине реабилитации вследствие травмы.
Как сообщает Трибуна, 32-летний нападающий травмировался во время игры с Зарей.
Бразилец, который уже получил украинское гражданство, в последнем матче сломал два ребра.
Без Мораеса горняки сыграют с Динамо, Мариуполем и Львовом.
Как ранее сообщалось, на решение УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса отреагировали в Люксембурге.
Напомним, согласно решению Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, натурализация Мораеса была признана соответствующей правилам.
Источник: glavred.info
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