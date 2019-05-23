Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
22 мая 19, 19:59
Мораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных ребер
Жуниор Мораес
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нападающий будет восстанавливаться после травмы.
Форвард Шахтера Жуниор Мораес вынужден сделать перерыв в карьере на месяц по причине реабилитации вследствие травмы.

Как сообщает Трибуна, 32-летний нападающий травмировался во время игры с Зарей.

Бразилец, который уже получил украинское гражданство, в последнем матче сломал два ребра.

Без Мораеса горняки сыграют с Динамо, Мариуполем и Львовом.

Как ранее сообщалось, на решение УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса отреагировали в Люксембурге.

Напомним, согласно решению Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, натурализация Мораеса была признана соответствующей правилам.

Источник: glavred.info
Ещё по теме:
Шахтер разгромил Карпаты со счетом 5:0
Бразилец из «Шахтера» получил украинское гражданство
Португалия — Украина: ориентировочные составы. С Мораесом?
Шахтер без проблем обыграл Зарю. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шахтер - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча
Лента новостей