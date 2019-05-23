Мораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных ребер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес вынужден сделать перерыв в карьере на месяц по причине реабилитации вследствие травмы.





Как сообщает Трибуна, 32-летний нападающий травмировался во время игры с Зарей.





Бразилец, который уже получил украинское гражданство, в последнем матче сломал два ребра.





Без Мораеса горняки сыграют с Динамо, Мариуполем и Львовом.





Как ранее сообщалось, на решение УЕФА по делу о натурализации Жуниора Мораеса отреагировали в Люксембурге.





Напомним, согласно решению Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, натурализация Мораеса была признана соответствующей правилам.



