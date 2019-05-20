"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. ВИДЕО

Это третья подряд и 12-я в целом победа "Шахтера" в национальном первенстве среди команд Премьер-лиги.

Донечкие футболисты завоевали титул за три тура до окончания чемпионата.

15-кратный чемпион Украины киевское "Динамо" стало серебряным призером.

Футбол. "Шахтер" разгромил "Олимпик", но потерял игрока



15 мая футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:0 обыграли "Ингулец" (Петрово) в финале Кубка Украины сезона-2018/2019 и в третий раз подряд защитили чемпионский титул.

Шевченко назвал состав сборной Украины на игры в Лиге Европы



16 мая полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос второй год подряд удостоен звания Лучший футболист Украины 2018 года.