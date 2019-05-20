"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. ВИДЕО

Сегодня, 19 мая, футболисты донецкого клуба "Шахтер" досрочно стали чемпионами Украины сезона-2018/2019, обыграв в 29-м туре луганский клуб "Заря" со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на "Славутич-Арене" в Запорожье забил Жуниор Мораес, которому на 11-й минуте встречи отправил фланговую передачу Сергей Болбат.
Заря — Шахтер 0:1
Гол: Мораес, 11.
Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.
Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко.
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