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Спорт
Футбол
19 мая 19, 19:46
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. ВИДЕО
Шахтер
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Донецкий клуб в третий раз подряд выиграл чемпионский титул

Сегодня, 19 мая, футболисты донецкого клуба "Шахтер" досрочно стали чемпионами Украины сезона-2018/2019, обыграв в 29-м туре луганский клуб "Заря" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на "Славутич-Арене" в Запорожье забил Жуниор Мораес, которому на 11-й минуте встречи отправил фланговую передачу Сергей Болбат.

Заря — Шахтер 0:1


Гол: Мораес, 11.

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко — Силас (Кабаев, 75), Арвеладзе — Караваев, Леднев (Кочергин, 64), Хомченовский — Будковский (Громов, 50).

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили (Матвиенко, 77) — Степаненко, Маркос Антонио — Нем (Тете, 71), Коваленко (Алан Патрик, 87), Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Михайличенко, Тымчик — Коваленко, Мораес, Степаненко.


Это третья подряд и 12-я в целом победа "Шахтера" в национальном первенстве среди команд Премьер-лиги.

Донечкие футболисты завоевали титул за три тура до окончания чемпионата.

15-кратный чемпион Украины киевское "Динамо" стало серебряным призером.

Футбол. "Шахтер" разгромил "Олимпик", но потерял игрока

15 мая футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:0 обыграли "Ингулец" (Петрово) в финале Кубка Украины сезона-2018/2019 и в третий раз подряд защитили чемпионский титул.

Шевченко назвал состав сборной Украины на игры в Лиге Европы

16 мая полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос второй год подряд удостоен звания Лучший футболист Украины 2018 года.
liga.net
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