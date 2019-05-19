Коноплянка провел наименее результативный сезон за 10 лет

После второго места в Бундеслиге прошлом сезоне, "Шальке" совершил крутое пике и завершил нынешнюю кампанию на 14-м месте, набрав всего 33 очка в 34 турах.

Неудачным этот сезон получился и для игрока сборной Украины Евгения Коноплянки. Самый высокооплачиваемый футболист "Шальке" не пользовался доверием тренера Хуба Стевенса, который заканчивал сезон, но и часто оставался на скамейке запасных при Доменико Тедеско.

В результате за весь сезон Коноплянка принял участие в 21 матче "Шальке" (в 13 из них выходил в старте), забил только один гол на три турнира и сделал две голевых передачи. Хуже показатели у Евгения были только в сезоне 2008/09, когда 19-летний футболист начал подпускаться к основе "Днепра" (0 голов и 0 передач в 12 матчах).

Отметим, что в следующем сезоне "Шальке" возглавит американо-немецкий тренер Дэвид Вагнер. Контракт Коноплянки с клубом действует до лета 2020 года.