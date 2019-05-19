Шевченко назвал состав сборной Украины на игры в Лиге Европы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 31 футболиста для подготовки к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Леганес"), Игорь Пластун ("Гент"), Эдуард Соболь ("Яблонец").

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Руслан Малиновский ("Генк"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Роман Безус ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Марьян Швед ("Селтик").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Артем Кравец ("Кайсериспор"), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Сбор национальной команды начнется 25 мая в Харькове. Вместе с главной сборной тренироваться будет и сборная U-21.

Матч с Сербией состоится 7 июня, а с Люксембургом – 10-го. Обе игры пройдут во Львове.

Украина лидирует в своей отборочной группе, набрав 4 очка. В активе нашей команды - победа над Люксембургом и ничья с Португалией. Существовала угроза снятия очков с нашей команды, поскольку соперники усомнились в правильности натурализации форварда Мораеса, который в этих поединках уже сыграл за украинцев, и подали жалобы в УЕФА. Однако контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА на своем заседании рассмотрел дело о натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса и , изучив жалобы Федераций футбола Люксембурга и Португалии, а также аргументы ФФУ, подтвердил законность выступлений форварда за сборную Украины.