Федерация футбола Украины сменила название

На XXII Конгрессе главного футбольного органа страны, который сегодня прошел в Запорожье, было принято решение о переименовании организации, за него проголосовало 79 делегатов. Федерация футбола Украины теперь будет называться Украинской ассоциацией футбола. Такой шаг был необходим в ключе ребрендинга союза, который начался еще три года назад, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что новая аббревиатура на английском выглядит как UAF, где буквы-символы означают UA - Украина и F - футбол. По словам президента организации Андрея Павелко, это должно упростить популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире. Ключевую роль в переименование, возможно, сыграл и тот факт, что в названии большинства европейских футбольных организаций присутствует термин "ассоциация".

- Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола. В его основу легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. Мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга. Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, "как в Украине", - говорит Андрей Павелко.

Федерация футбола Украины – это всеукраинская общественная спортивная организация, которая была основа в 1991 году. ФФУ член УЕФА и ФИФА начиная с 1992 года. Нынешним президентом организации является Андрей Павелко, а тренером сборной Украины – Андрей Шевченко.

Напомним, ранее ФФУ отстояла свою позицию в деле о натурализации форварда Жуниора Мораеса. Федерации футбола Люксембурга и Португалии настаивали на лишении "сине-желтых" набранных четырех очков в отборе на Евро-2020. Но Федерация футбола Украины смогла доказать правомерность натурализации футболиста и УЕФА вынес вердикт в нашу пользу.



