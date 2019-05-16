Шевченко пригласил в сборную Украины 11 юных футболистов

В Харькове 25 мая начнется тренировочный сбор главной и молодежной национальных команд Украины. Поскольку многие игроки "сине-желтых" еще будут задействованы в играх Премьер-лиги, Андрей Шевченко решил задействовать 11 игроков младших сборных. Они доукомплектуют состав национальной команды Украины для проведения тренировок в период с 25 по 31 мая, об этом сообщается на официальном сайте ФФУ.

Список приглашенных юных футболистов:

Вратари: Олег Билык ("Александрия") и Данные Лтайф ("Олимпик", Донецк)

Полевые игроки: Кирилл Прокопчук, Богдан Литвяк (оба — "Александрия"), Богдан Милованов ("Спортинг-Б" Хихон, Испания), Эрик Кушнир ("Дебрецен", Венгрия), Орест Лебеденко ("Луго", Испания), Артем Козак ("Арсенал" Киев), Максим Ризье ("Кошице", Словакия), Александр Назаренко, Олег Кожушко (оба — СК "Днепр-1").

Ранее наставник "сине-желтых" огласил список приглашенных на сбор футболистов-легионеров.

В него попали 11 игроков: Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус, Иван Петряк, Эдуард Соболь, Артем Кравец, Василий Кравец.

Сборная Украины свои следующие поединки проведет в начале июня. В рамках отбора на Евро-2020 команда Шевченко во Львове примет сборные Сербии и Люксембурга. На данный момент "сине-желтые" возглавляют группу В с 4 очками в активе, сыграв с Португалией вничью и обыграв Люксембург.

Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020:

07.06.2019 Украина - Сербия 21.45

10.06.2019 Украина - Люксембург 21.45

07.09.2019 Литва - Украина 19.00

11.10.2019 Украина - Литва 21.45

14.10.2019 Украина - Португалия 21.45

17.11.2019 Сербия - Украина 16.00