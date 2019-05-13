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Спорт
Футбол
12 мая 19, 21:55
"Ман Сити" стал чемпионом Англии, разбив "Брайтон": видео
Ман Сити,Брайтон
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Украинский защитник Александр Зинченко в очередной раз вышел в старте "Ман Сити" и помог своей команде стать чемпионов Англии
Сегодня, 12 мая, "Брайтон" на своем поле принимал "Манчестер Сити" в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Гости одержали победу со счетом 4:1 и стали чемпионами сезона-2018/19.

Украинский защитник Александр Зинченко в очередной раз вышел в старте "Ман Сити" и помог своей команде выиграть последний матч чемпионата.

"Ман Сити" опередил "Ливерпуль" на 1 очко. Третье место в турнирной сетке занял "Челси", еще одно место в Лиге чемпионов получил "Тоттенхэм". В Чемпионшип вылетели английские команды "Кардифф", "Фулхэм" и "Хадерсфилд". 

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Маррей, 27 - Агуэро, 28, Лапорт, 38, Мерез, 63, Гюндоган
liga.net
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