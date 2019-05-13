"Ман Сити" стал чемпионом Англии, разбив "Брайтон": видео

Сегодня, 12 мая, "Брайтон" на своем поле принимал "Манчестер Сити" в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Гости одержали победу со счетом 4:1 и стали чемпионами сезона-2018/19.





Украинский защитник Александр Зинченко в очередной раз вышел в старте "Ман Сити" и помог своей команде выиграть последний матч чемпионата.





"Ман Сити" опередил "Ливерпуль" на 1 очко. Третье место в турнирной сетке занял "Челси", еще одно место в Лиге чемпионов получил "Тоттенхэм". В Чемпионшип вылетели английские команды "Кардифф", "Фулхэм" и "Хадерсфилд".





"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4





Голы: Маррей, 27 - Агуэро, 28, Лапорт, 38, Мерез, 63, Гюндоган