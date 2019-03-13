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13 марта 19, 08:30
"Ювентус" - "Атлетико": результаты матча ЛЧ. ВИДЕОобзор
Ювентус
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"Ювентус", благодаря трем голам от Криштиану Роналду, обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико

"Ювентус", благодаря трем голам от Криштиану Роналду, обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" 3:0 и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд.

Первый тайм остался за хозяевами поля, которые надежно завладели инициативой и пытались забить быстрый мяч.

Отличиться туринцам удалось на 27-й минуте. После навеса с левого фланга от Федерико Бернардески Криштиану Роналду продавил визави на правой стойке и пробил головой точно в сетку.

Еще до перерыва португалец мог забивать во второй раз, но на сей раз пробил выше ворот после еще одной подачи в исполнении партнеров.

Тем не менее, Роналду удалось это сделать в начале второго тайма. После подачи с правого фланга португалец пробил по воротам, Ян Облак парировал круглого, но уже за линией ворот - об этом арбитру просигнализировала технология взятия ворот.

Именно супербомбардир ""Ювентуса и принес ему путевку в четвертьфинал, когда после нарушения Анхеля Корреа на Бернардески он реализовал пенальти на 86-й минуте.

"Ювентус" - "Атлетико" 3:0 (первый матч - 0:2)

Голы: Роналду, 27, 49, 86 (с пенальти).
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