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Спорт
Футбол
12 марта 19, 22:39
ЮЛЧ. Киевское Динамо по пенальти уступило Хоффенхайму
Динамо ,Хоффенхайм
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Команда Игоря Костюка завершила еврокубковый сезон
Во вторник, 12 марта, в Хоффенхайме решалась судьба путевки в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА. Помимо немецких и украинских болельщиков, за игрой с интересом наблюдали и фаны мадридского «Реала». Ведь именно «сливочные» вышли на победителя пары «Хоффенхайм» - «Динамо Киев».
 
Киевляне начали поединок осторожно, сосредоточившись на обороне. Так что хозяева хоть и владели мячом, но особых угроз воротам Моргуна не могли создать. Тогда как динамовцам нет-нет, да удавались быстрые атаки с ударами. Правда, точности не хватало футболистам обеих команд. В итоге 0:0 к перерыву без единого точного удара как с одной, так и с другой стороны.
 
Второй тайм активнее начали подопечные Игоря Костюка. И вскоре упустили отменный шанс открыть счет. Попов откликнулся на подачу Цитаишвили со штрафного и с лёта пробил в перекладину. А на исходе часа игрового времени зрители увидели и первый удар в створ. Цитаишвили со штрафного обвел стенку, но послал мяч по центру ворот. 
 
Чем ближе к финальному свистку, тем сильнее уставали украинские футболисты. Инициатива перешла к «Хоффенхайму», так что пришлось Моргуну демонстрировать мастерство. Нужно сказать, что в его активе 3 сэйва, и самый сложный — на 76-й минуте, когда Валльквист буквально расстреливал нашего вратаря, но тут сумел отразить удар с лёта под перекладину.
 
Чувствовалось, что немецкая команда могла бы дожать киевлян в компенсированное время. Однако по регламенту турнира овертаймы не предусмотрены. Потому после 90 минут основного времени команды вынуждены были прибегнуть к «лотерее». Увы! «Динамовцы» оказались слабее в серии послематчевых пенальти. «Хоффенхайм» забил все 4 свои попытки. У киевлян Цитаишвили и Супряга были точны, а вот Завгородний и Вивчарекно пробили бесхитростно — с их ударами справился голкипер немецкой команды. 4:2 - «Хоффенхайм» идет дальше, в четвертьфинале команда на своем поле встретится с мадридским «Реалом». «Динамо» вынуждено сосредоточиться на внутреннем первенстве U-19.

Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала

«Хоффенхайм» — «Динамо Киев» — 0:0 (4:2 по пенальти)
 
«Хоффенхайм»: Кляйн, Гешвилль, Герлих, Валльквист, Нитцль, Богард, Тублук (Стожилкович, 46), Эльмкис,  Отто, Амаде, Альберико.
 
«Динамо Киев»: Моргун, Биловар, Билошевский, Вивчаренко, Булеца, Цитаишвили, Надольский (Ващишин, 73, Волошин, 86), Шулянский (Завгородний, 82), Попов, Скорко, Супряга.

 Отто (55), Альберико (72) - Попов (18).
 
Стадион «Дитмар-Хопп» (Хоффенхайм, Германия).
 
Арбитр Адам Фаркаш (Венгрия).

Источник: sport.ua
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