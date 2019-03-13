Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.59
USD
26.31
RUB
0.40
EUR
29.76
USD
26.38
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
12 марта 19, 22:32
Зидан прокомментировал свое возвращение в Реал
Зидан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зидан заявил, что не сомневался по поводу своего возвращения
Зинедин Зидан высказался по поводу своего возвращения на пост наставника Реала спустя 10 месяцев после своего ухода.

Французский специалист заверил, что он очень счастлив вернуться и начинает работу для того, чтобы вернуть клуб туда, где он заслуживает быть, сообщает AS.

"Не было никаких сомнений по поводу назначения. Когда президент позвонил, я не мог сказать нет. Когда вы были очень успешны и много выиграли, можно потерпеть неудачу, и вот что случилось с нами", - добавил Зидан.

Поясняя, что изменилось за 10 месяцев, тренер отметил, что ему нужно было уйти ради себя, тогда как клубу и команде нужны были изменения, но он возвращается, потому что ему позвонил президент и потому что он любит Реал.

"Ситуация изменится - она должна измениться. Но сейчас это не главное. У нас осталось 11 матчей [в чемпионате Испании], задумка в том, чтобы хорошо закончить сезон", - заявил Зидан.

По словам специалиста, он не думает о рисках в связи со своим назначением, ведь иначе не согласился бы вернуться, поскольку он отдохнул и готов вернуться.

Накануне Реал объявил о возвращении Зидана на пост главного тренера команды спустя 10 месяцев после его ухода.
Ещё по теме:
Роналду отказался посетить финал Кубка Либертадорес
Игра Реала вызывает скуку у болельщиков бланкос. ВИДЕО
За Наваса Реалу предлагают 14 миллионов фунтов
Челси назвал Реалу цену на Азара
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЮЛЧ. Киевское Динамо по пенальти уступило Хоффенхайму
Лента новостей