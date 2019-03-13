Зидан прокомментировал свое возвращение в Реал

Зинедин Зидан высказался по поводу своего возвращения на пост наставника Реала спустя 10 месяцев после своего ухода.





Французский специалист заверил, что он очень счастлив вернуться и начинает работу для того, чтобы вернуть клуб туда, где он заслуживает быть, сообщает AS.





"Не было никаких сомнений по поводу назначения. Когда президент позвонил, я не мог сказать нет. Когда вы были очень успешны и много выиграли, можно потерпеть неудачу, и вот что случилось с нами", - добавил Зидан.





Поясняя, что изменилось за 10 месяцев, тренер отметил, что ему нужно было уйти ради себя, тогда как клубу и команде нужны были изменения, но он возвращается, потому что ему позвонил президент и потому что он любит Реал.





"Ситуация изменится - она должна измениться. Но сейчас это не главное. У нас осталось 11 матчей [в чемпионате Испании], задумка в том, чтобы хорошо закончить сезон", - заявил Зидан.





По словам специалиста, он не думает о рисках в связи со своим назначением, ведь иначе не согласился бы вернуться, поскольку он отдохнул и готов вернуться.





Накануне Реал объявил о возвращении Зидана на пост главного тренера команды спустя 10 месяцев после его ухода.







