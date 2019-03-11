Итальянский клуб предложил Зидану трехлетний контракт

Зинедин Зидан может стать главным тренером туринского футбольного клуба "Ювентус". Как пишет El País, "бьянконери" предложили Зидану трехлетний контракт.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил Зидану вернуться, на что тот ответил, что пока не готов снова работать с "Реалом". А вот на предложение "Ювентуса" Зидан ответа пока не дал.

Зидан играл за "Ювентус" в период с 1996 по 2001 год и помог туринской команде завоевать шесть трофеев, включая два чемпионских титула.

В 2006 году Зидан завершил карьеру игрока. В 2012 году он начал тренировать вторую команду "сливочных". В 2016 году он возглавил "Реал", через год победил в Примере. Кроме того, с Зиданом «Реал» три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.