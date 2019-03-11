Шахтер разгромил Карпаты со счетом 5:0

Подопечные Пауло Фонсеки добыли разгромную победу в матче против львовян (5:0).
Шахтер — Карпаты 5:0
Голы: Коваленко, 6, 64, Матвиенко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79.
Шахтер: Пятов — Болбат, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон (Антонио, 69) — Марлос (Соломон, 69), Коваленко (Фернандо, 74), Тайсон — Мораес.
Карпаты: Пеньков — Сандохадзе, Ковтун, Мегремич, Гуцуляк — Мякушко, Йода, Толочко (Варгас, 76), Онгла, Ди Франко — Понде (Дебелко, 71).
Предупреждения: Хочолава, Исмаили — Хонгла, Мякушко, Мехремич.
Удаление: Хонгла, 78 (вторая желтая карточка).