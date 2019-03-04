Спорт Футбол
4 марта 19, 10:23
Гол китайского футболиста вызвал небывалый ажиотаж в интерне
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У Лэй стал первым китайцем, забившим в Примере
Гол китайского футболиста вызвал небывалый ажиотаж в интернете
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» выиграл у «Реал Вальядолида» со счетом 3:1.
Один из мячей в ворота гостей забил полузащитник «Эспаньола» У Лэй – он стал первым китайцем, отличившимся в матчах Примеры. Более 11 миллионов человек искали этот гол в Baidu (поисковая система Китая), а еще 25 млн соотечественников У Лэя смотрели матч в прямом эфире.
«Эспаньол» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Примеры.
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