Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.58
USD
26.86
RUB
0.41
EUR
30.39
USD
26.81
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
4 марта 19, 10:23
Гол китайского футболиста вызвал небывалый ажиотаж в интерне
Эспаньол У Лэй Вальядолид
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У Лэй стал первым китайцем, забившим в Примере
Гол китайского футболиста вызвал небывалый ажиотаж в интернете

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» выиграл у «Реал Вальядолида» со счетом 3:1.
 
Один из мячей в ворота гостей забил полузащитник «Эспаньола» У Лэй – он стал первым китайцем, отличившимся в матчах Примеры. Более 11 миллионов человек искали этот гол в Baidu (поисковая система Китая), а еще 25 млн соотечественников У Лэя смотрели матч в прямом эфире.
 
«Эспаньол» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Примеры.
 
Ещё по теме:
СБУ приняла решение по членам "сборной Закарпатья"
Игроков Швеции через аварийный выход эвакуировали из отеля
Очаровательная жена самого дорогого вратаря планеты. ФОТО
"Динамо" отправилось в Амстердам на матч Лиги чемпионов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы чувствуем себя непобедимыми»
noimageГайд по матчу Челси — Динамо для болельщиков киевлян
noimageЗинченко опять стал лучшим игроком тура АПЛ по числу ТТД
Лента новостей