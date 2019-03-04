Гол китайского футболиста вызвал небывалый ажиотаж в интерне

Гол китайского футболиста вызвал небывалый ажиотаж в интернете





В матче 26-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» выиграл у «Реал Вальядолида» со счетом 3:1.

Один из мячей в ворота гостей забил полузащитник «Эспаньола» У Лэй – он стал первым китайцем, отличившимся в матчах Примеры. Более 11 миллионов человек искали этот гол в Baidu (поисковая система Китая), а еще 25 млн соотечественников У Лэя смотрели матч в прямом эфире.

«Эспаньол» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Примеры.