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Спорт
Футбол
4 марта 19, 10:15
Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы чувствуем себя непобедимыми»
Оле Гуннар СУЛЬШЕР
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Тренер «Манчестер Юнайтед» настроен побеждать ПСЖ
Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оптимистично настроен перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Напомним, в первой игре манкунианцы уступили дома со счетом 0:2.
 
«Мы чувствуем себя непобедимыми. Чувствуем, что в каждом матче можем побеждать. У нас есть вера перед ответным матчем с ПСЖ, хоть мы и знаем, что уступаем два мяча.
 
Понимаем, что будет сложно. Парижане показали силу своей команды, а у нас много травм, однако наши игроки знают, что выступают за особенный клуб, который может сделать камбэк. Мы не собираемся ехать в Париж и сдаваться. Мы собираемся попробовать. Перед нами гора, на которую нужно подняться», - сказал Сульшер.
 
Ответный матч ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта в Париже.

Источник: sport.ua
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