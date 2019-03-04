Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы чувствуем себя непобедимыми»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оптимистично настроен перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Напомним, в первой игре манкунианцы уступили дома со счетом 0:2.

«Мы чувствуем себя непобедимыми. Чувствуем, что в каждом матче можем побеждать. У нас есть вера перед ответным матчем с ПСЖ, хоть мы и знаем, что уступаем два мяча.

Понимаем, что будет сложно. Парижане показали силу своей команды, а у нас много травм, однако наши игроки знают, что выступают за особенный клуб, который может сделать камбэк. Мы не собираемся ехать в Париж и сдаваться. Мы собираемся попробовать. Перед нами гора, на которую нужно подняться», - сказал Сульшер.

Ответный матч ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта в Париже.



