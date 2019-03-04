Гайд по матчу Челси — Динамо для болельщиков киевлян

Киевское «Динамо» проведет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Челси» в гостях, в Лондоне, 7 марта. В помощь болельщикам, собравшимся поддержать киевлян на «Стэмфорд Бридж», Sport.ua при поддержке нашего партнера «Фаворит Спорт» подготовил информацию, где собрал самое интересное и актуальное о предстоящем матче, об истории противостояния соперников и несколько полезных лайфаков, как с пользой провести время до матча.

Как лондонцы раньше играли с украинскими клубами?

Динамовцы уже пересекались с «Челси» в еврокубках. В сезоне 2015/2016 обе команды сыграли в одной группе Лиги чемпионов. В Киеве поединок завершился нулевой ничьей, а в Лондоне сильнее оказались хозяева – 2:1. Победный мяч на счету бывшего игрока «Шахтера» Виллиана, который за несколько минут до финального свистка мастерски исполнил штрафной удар.



Кстати, а до этого отличался лишь один футболист: сначала защитник киевлян Драгович забил в свои ворота, а затем поразил чужие.



Андрей Ярмоленко из «Динамо» и Неманья Матич из «Челси» соревнуются за мяч во время группового матча Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Челси» и киевским «Динамо» на «Стэмфорд Бридж» 4 ноября 2015 года в Лондоне. Фото zimbio.com

В том же 2015-м году «Челси» на международной арене сыграл и с «Шахтером». Правда, на уровне молодежных команд. В финале Юношеской Лиги УЕФА молодые «горняки» уступили своим ровесникам из «Челси» - 2:3.

А вот на «взрослом» уровне «Челси» и «Шахтер» встретились в сезоне 2012/2013, в одной группе чемпионской Лиги. В Донецке победили хозяева 2:1, а в Лондоне «Челси» сумел взять реванш – 3:2

Давид Луис из «Челси» и Генрих Мхитарян из «Шахтера» в борьбе за мяч в первом матче противостояния 23 октября 2012 года в Донецке. Фото dailymail.co.uk

Оба мяча за «горняков» забил Виллиан, который позже станет основным игроком «синих». Кстати, в той кампании дончане и лондонцы набрали одинаково очков, но за счет большего количества голов на выезде в очном матче «Шахтер» занял второе место в группе, а «Челси» - лишь третье.



На каком стадионе выступает «Челси»?



Имя нынешнего стадиона старше, чем сам стадион. В XVIII веке под тем местом, где сейчас расположена одна из трибун, протекал ручей под названием Стэнфорд. Здесь же находился и мост через него — местные называли его Стэнбридж, что позже и подарило имя нынешней арене.

Если же вернуться к современным реалиям, то Роман Абрамович купил «Челси» 16 лет назад – в 2003-м году. И где-то половину времени владения клубом миллиардер мечтает о строительстве нового стадиона. Старина «Стэмфорд Бридж», построенный в 1905 году, конечно, много раз реконструировался и выглядит вполне современно, но вместимость арены (41 000 зрителей) давно не соответствует спросу на посещение домашних матчей лондонцев. «Челси» просто-напросто теряет деньги, которые мог бы зарабатывать на продаже билетов. По вместительности арена «Челси» – только девятая в Англии.

Что и говорить: даже «Тоттенхэм», и близко не обладающий финансовыми возможностями «Челси» и экономящий на трансферах, скоро переедет на новый красавец-стадион. В то время как у «Челси» воз и ныне там. Причем, проект нового стадиона уже давно готов, договорился «Челси» и с жильцами близлежащих домов, которые пострадают от того, что тень от новой арены будет падать на их дома. Суммы отступных были весьма увесистыми – и договориться удалось со всеми, за исключением одной семьи, которая продолжает судиться с клубом.





На данный момент проект нового стадиона, на строительство которого планировалось выделить 500 миллионов фунтов, заморожен. Причем, поговаривают, не из-за судового иска, а из-за визовых проблем Романа Аркадьевича.



Поэтому в ближайшее время «Челси» будет продолжать выступать на старичке «Стэмфорд Бридж». Да, по комфорту и вместимости это не «Эмирейтс» и не «Уэмбли», но вполне добротный стадион с историей более, чем в сотню лет.





Вест Стэнд — вход на Стэмфорд Бридж

Чем известны фаны команды?

Наиболее известная фан-группировка «Челси» - The Chelsea Headhunters (Охотники за головами).

Эта фан-группа базируется в Западном Лондоне и наиболее непримиримыми оппонентами «охотников» за головами являются фаны – «Арсенала», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».

Английский писатель Джон Кинг, специализирующийся на футбольных фанатах и представителях субкультур, дебютировал с книгой «Фабрика футбола», в которой рассказал, в частности, о фан-группировке «Челси». Затем последовали еще две книги, вошедшие в трилогию – «Охотники за головами» и «Англия на выезде». В 2004-м году по сюжету этой книги «Фабрика футбола» снят фильм «Фанаты», сценаристом которого выступил Кинг.

Понятно, что Англия – это не Греция и наиболее рьяным и скомпрометировавшим себя фанам из The Chelsea Headhunters давно навсегда закрыт вход не только на домашнюю арену «Челси», но и на любой выездной матч команды.

У «Челси», к слову, много вип-фанов. Это и Мэтт Деймон, и Уил Феррелл, и Джимми Пейдж, и даже Билл Клинтон.



Что представляет из себя нынешний «Челси»?

Главная особенность «аристократов» в последние годы – частая смена тренеров. Клубные боссы «Челси», и в первую очередь собственник клуба Роман Абрамович, катастрофически не любят ждать. Поэтому права на ошибку у тренеров команды нет. Моуринью был уволен на второй год после чемпионского сезона, та же участь постигла и Конте. Сейчас по стопам своих предшественников семимильными шагами движется Сарри. Видимо, дни итальянца в Лондоне сочтены. На внутренней арене он уже проиграл практически все. Единственное, что «Челси» может спасти - выигрыш Лиги Европы и, таким образом, прямая путевка в Лигу чемпионов. По всей видимости, «пенсионеры» будут делать ставку на этот турнир. И не важно, с Сарри или без него.



Принято считать, что игровые проблемы лондонцев кроются в негибкости нынешнего наставника. В этом утверждении, безусловно, есть часть правды. Но правда и в том, что «Челси» в последнее время не покупает топовых игроков, без которых весьма сложно поддерживать реноме топового клуба. Более того, клуб ангажирует далеко не всегда тех, кого хочет или требует тренер. И Моуринью, и Конте имели свои списки приоритетных приобретений, но менеджмент к тренерам не прислушивался. Последним по-настоящему стоящим приобретением «синих» остается Канте. С тех времен утекло немало воды, но новых громких имен в команде не появилось. Наоборот, из нее либо уходят, либо собираются уйти. Примеры с Куртуа и Азаром – живее всех живых. Не лучшая позиция и у Сарри. Клубу как воздух нужен нападающий. Но вряд ли возрастные Жиру и Игуаин могут решить проблемы команды в атаке.

Эден Азар

Что же касается непосредственно проколов самого Маурицио, то они тоже очевидны. Итальянец полностью сломал схему, которую выстраивал его предшественник. Нынешний «Челси» пытается играть в три защитника. Получается далеко не всегда. Давид Луис очень нестабилен, не лучше дела у Рюдигера. Кепа неплохо начал сезон в «рамке», но сейчас ошибается не меньше, чем коллеги по защите. Нелады и в средней линии. Умница Канте оказался не в своей тарелке. Француз играет не на своей привычной позиции, в то время как «его» функции исполняет любимчик Сарри – Жоржиньо. С переменным успехом исполняет. Вдобавок ко всему – дуэт возрастных атакующих полузащитников – Педро и Виллиан, которые, похоже, уже идут с ярмарки.

О проблемах с форвардами было сказано выше. Едва ли не единственное светлое пятно в нынешнем «Челси» - Азар. На старте сезона, когда «Челси» выдал внушительную беспроигрышную серию, бельгиец, казалось, расцвел: он и забивал, и отдавал. И даже умолкли слухи о его переезде в Мадрид. Но потом что-то поломалось в казавшемся слаженном механизме «Челси». Команда разучилась забивать, ее манеру игры выучили соперники, она перестала быть загадкой. А вот Сарри перестраиваться отказывается. Да и учиться на собственных ошибках –тоже. Как следствие – резонансные поражения, слухи о скором увольнении Сарри и отъезде Азара…

Словом, на данный момент «Челси» вряд ли может считаться настоящим топ-клубом. Однако лондонцы все равно остаются серьезной силой. Тем более, в Лиге Европы, не обласканной вниманием великих клубов. По сравнению с «Динамо» - это безоговорочный фаворит. Что там говорить, если

один Азар стоит в два раза дороже, чем все игроки вице-чемпиона Украины, вместе взятые. Но это отнюдь не значит, что у динамовцев нету шансов.

Чего ожидать от матча «Челси» – «Динамо»

Сарри в матчах Лиги Европы использует не всегда основной состав. Итальянец дает возможность поиграть молодым футболистам, а также тем, кто по разным причинам не попадает в основу на матчи АПЛ. Вполне возможно, что подобная практика будет применена и в игре против «Динамо». Сложно сказать, сыграет ли это на руку киевлянам, но это просто констатация очевидного. Однако, вместе с тем, вряд ли нужно ожидать от Сарри и полностью экспериментального состава. То есть, можно предположить, что если выйдут с первых минут условные Игуаин, Педро, Азар или Виллиан, недооценка соперника с их стороны может иметь место. А это один из шансов «Динамо», поскольку мотивация у команды Хацкевича должна быть запредельной. В родных стенах «Челси» однозначно будет играть первым номером, поэтому у гостей должны появляться шансы в контратаках. Фланги у команды Сарри частенько проседают, и этим можно воспользоваться.





Плохо, что не сыграет Вербич. Хацкевичу придется поломать голову над заменой словенскому креативщику. К сожалению, не сможет помочь команде и Соль, получивший травму в Чернигове.

Поэтому очень большая роль в лондонском (да и киевском тоже) поединке будет «отдана» Цыганкову. Также очень много будет зависеть от фланговых игроков – Миколенко и Кендзеры. Если динамовцы не проиграют еще до стартового свистка, если смогут не пропустить быстрый гол, и если не будут каждый по отдельности «продавать себя» скаутам, которых наверняка соберется немало, у «Динамо» будет шанс на «Стэмфорд Бридж».

По мнению нашего партнера, фаворитом матча является английский клуб. Коэффициент на победу «Челси» в четверг 1.32, в то время как на «Динамо» – 10.50.

Где купить билет на матч? Футбольный клуб «Челси» выделил для болельщиков киевлян на гостевую трибуну стадиона «Стэмфорд Бридж» 1500 билетов. Они доступны для покупки в офисе фан-клуба «Динамо» на ул. Грушевского, 3. Для этого осталось два дня: Понедельник, 4 марта. 10:00 – 18:00 Вторник, 5 марта. 10:00 – 14:00

Цена билета в «динамовский» сектор – 25 фунтов. Оплата производится именно в фунтах, сумму в клубе просят предъявлять без сдачи. В связи с повышенным спросом и для пресечения перепродажи один покупатель может приобрести не более трех билетов. При себе необходимо иметь удостоверение личности на каждый билет. Все вопросы, связанные с покупкой билетов, можно выяснить, позвонив в фан-клуб киевлян по телефонам 044 597 0015, 044 597 0016. Итак, будем считать, что вы можете похвастаться британской визой в загранпаспорте, билет в гостевой сектор на «Стэмфорд Бридж» уже у вас в руках, а билет на самолет до Лондона забронирован. Чем, кроме матча, себя можно занять на родине футбола? Учитывая, что в столице родины футбола десятки клубов разного калибра, сотни пабов и достопримечательностей, как-то связанных с этой игрой, сфокусируемся главным образом на знаковых местах, имеющих отношение к двум клубам, с которыми еврокубковая судьба сводила киевлян — «Челси» и «Арсенал». Что нужно посмотреть в Лондоне? Посетить паб, где был основан футбольный клуб «Челси» Паб The Butcher's Hook находится через дорогу от клубного стадиона и в пяти минутах ходьбы от станции метро Fulham Broadway. 10 марта 1905 года на первом этаже этого заведения, которое тогда называлось Rising Sun, и был организован футбольный клуб «Челси». Сейчас паб принадлежит легендарному Фрэнку Лэмпарду. Столик здесь лучше забронировать заранее. Отметиться в пабе, где была создана Футбольная ассоциация Англии В пабе The Freemasons Arms была организована Футбольная ассоциация Англии. Произошло это утром 26 октября 1863 года. Здесь же прошли еще пять встреч в период с октября по декабрь, которые в итоге и дали миру первый всеобъемлющий свод правил футбола. Интересно, что на заключительном заседании первый казначей ассоциации, который был представителем клуба Blackheath, отозвал свой клуб из-за отмены двух проектов правил на предыдущем заседании, первый из которых позволял бегать с мячом в руках, а второй — препятствовать такому бегу путем силового противодействия: дозволялись удары, подножки и удерживания. Часть английских клубов последовали этому примеру и не вступила в ассоциацию, и вместо этого в 1871 году создала союз регби. Одиннадцать оставшихся клубов под руководством Эбенезера Кобба Морли, названного позже отцом футбола, утвердили первоначальные четырнадцать правил игры. Исторические документы, относящиеся в этим событиям, до сих пор находятся в этом заведении.



Паб пользуется популярностью, поэтому места лучше бронировать Сходить в тур на стадион «Стемфорд Бридж» и в музей «Челси» Клуб предлагает несколько вариантов туров: обычный тур по стадиону, с легендами клуба, для владельцев абонементов, тур с обедом и т. д. Самая дорогая экскурсия — Legends tours. Она стоит 80 фунтов и предусматривает 90-то минутный тур по арене с одной из легенд клуба. «В течение 2019 года познакомьтесь с Роном Харрисом, Эдди Ньютоном, Карло Кудичини, Торе Андре Фло и Пауло Феррейра в наших турах Legends. Задайте им свои вопросы, сфотографируйте их и послушайте анекдоты из их карьеры в «Челси», — предлагает официальный сайт клуба. Классическая 60-минутная экскурсия с гидом включает в себя посещение раздевалок, пресс-центра, туннеля для игроков, поле для гольфа и многое другое. Стоимость такого тура — 24 фунта. Все туры включают в себя посещение музея клуба и заканчиваются в фан-шопе клуба. Крупнейший в Лондоне футбольный музей, музей ФК «Челси», был открыт в 2005 году, на столетний юбилей клуба. В его экспозиции — артефакты, трофеи, личные вещи известных игроков, в общем все, что так или иначе связано с клубом и может заинтересовать любителей футбола. Стоимость отдельного посещения музея —12 фунтов.

Все экскурсии доступны в любой день недели с 10:00 до 15:00 и отправляются каждые полчаса.

Увидеть памятник Королю «Стэмфорд Бридж» Питеру Осгуду Форвард дебютировал в команде в 17 лет в 1964 году и провел за свой клуб 150 голов в 380 матчах. Он умер в 2006 году в 59 -летнем возрасте. В своем завещании Осгуд попросил похоронить его на «Стэмфорд Бридж». Урна с прахом легендарного футболиста была захоронена под одиннадцатиметровой отметкой напротив трибуны «Шед Энд». «У «Стэмфорд Бридж» множество героев, но только один король. Прекрасный технарь, страйкер без нервов. Икона 60-х. Обожаемый болельщиками автор бессмертных голов кубковых финалов. Большой человек для золотого века», - гласит надпись на памятнике. Посмотреть на жилой квартал на месте старого стадиона «Арсенала» — «Хайбери»



В 2006 году на стадионе Арсенала был проведен последний матч и арена позже была переоборудована в уютный жилой комплекс - Highbury Square.

Здания возведены вокруг бывшего газона арены, по которому, к слову, с 1999 -го по 2003 год бегал и бывший динамовец Олег Лужный, и на котором киевляне уступили канонирам в 2003-м - 0:1. Сейчас здесь - внутренний дворик комплекса, и сюда водят экскурсии.

Прямо в холле жилищного комплекса гостей встречают пушка и бронзовый легендарный тренер Арсенала - Герберт Чепмен

От здания стадиона остался фасад Восточной трибуны.

Сходить на нынешний стадион Арсенала - Emirates Stadium

Он находится в пятистах метрах от Highbury Square.





На фасаде стадиона установлены фрески, на которых изображены 32 знаменитых игрока «Арсенала». Футболисты стоят спиной, обнявшись. На фасаде стадиона установлены фрески, на которых изображены 32 знаменитых игрока «Арсенала». Футболисты стоят спиной, обнявшись.

Вокруг стадиона расставлены статуи пяти легенд клуба: на фото одна из них, увековечившая экс-нападающего Денниса Бергкампа

Можно купить тур по арене: стоимость обычной экскурсии от 23 фунтов

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