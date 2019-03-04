Гайд по матчу Челси — Динамо для болельщиков киевлян

Все, что нужно знать о матче, для желающих махнуть в Лондон поддержать «Динамо»
Киевское «Динамо» проведет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Челси» в гостях, в Лондоне, 7 марта. В помощь болельщикам, собравшимся поддержать киевлян на «Стэмфорд Бридж», Sport.ua при поддержке нашего партнера «Фаворит Спорт» подготовил информацию, где собрал самое интересное и актуальное о предстоящем матче, об истории противостояния соперников и несколько полезных лайфаков, как с пользой провести время до матча.
Как лондонцы раньше играли с украинскими клубами?
Динамовцы уже пересекались с «Челси» в еврокубках. В сезоне 2015/2016 обе команды сыграли в одной группе Лиги чемпионов. В Киеве поединок завершился нулевой ничьей, а в Лондоне сильнее оказались хозяева – 2:1. Победный мяч на счету бывшего игрока «Шахтера» Виллиана, который за несколько минут до финального свистка мастерски исполнил штрафной удар.
Кстати, а до этого отличался лишь один футболист: сначала защитник киевлян Драгович забил в свои ворота, а затем поразил чужие.
Андрей Ярмоленко из «Динамо» и Неманья Матич из «Челси» соревнуются за мяч во время группового матча Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Челси» и киевским «Динамо» на «Стэмфорд Бридж» 4 ноября 2015 года в Лондоне. Фото zimbio.com
В том же 2015-м году «Челси» на международной арене сыграл и с «Шахтером». Правда, на уровне молодежных команд. В финале Юношеской Лиги УЕФА молодые «горняки» уступили своим ровесникам из «Челси» - 2:3.
А вот на «взрослом» уровне «Челси» и «Шахтер» встретились в сезоне 2012/2013, в одной группе чемпионской Лиги. В Донецке победили хозяева 2:1, а в Лондоне «Челси» сумел взять реванш – 3:2
Давид Луис из «Челси» и Генрих Мхитарян из «Шахтера» в борьбе за мяч в первом матче противостояния 23 октября 2012 года в Донецке. Фото dailymail.co.uk
Оба мяча за «горняков» забил Виллиан, который позже станет основным игроком «синих». Кстати, в той кампании дончане и лондонцы набрали одинаково очков, но за счет большего количества голов на выезде в очном матче «Шахтер» занял второе место в группе, а «Челси» - лишь третье.
На каком стадионе выступает «Челси»?
Имя нынешнего стадиона старше, чем сам стадион. В XVIII веке под тем местом, где сейчас расположена одна из трибун, протекал ручей под названием Стэнфорд. Здесь же находился и мост через него — местные называли его Стэнбридж, что позже и подарило имя нынешней арене.
Если же вернуться к современным реалиям, то Роман Абрамович купил «Челси» 16 лет назад – в 2003-м году. И где-то половину времени владения клубом миллиардер мечтает о строительстве нового стадиона. Старина «Стэмфорд Бридж», построенный в 1905 году, конечно, много раз реконструировался и выглядит вполне современно, но вместимость арены (41 000 зрителей) давно не соответствует спросу на посещение домашних матчей лондонцев. «Челси» просто-напросто теряет деньги, которые мог бы зарабатывать на продаже билетов. По вместительности арена «Челси» – только девятая в Англии.
Что и говорить: даже «Тоттенхэм», и близко не обладающий финансовыми возможностями «Челси» и экономящий на трансферах, скоро переедет на новый красавец-стадион. В то время как у «Челси» воз и ныне там. Причем, проект нового стадиона уже давно готов, договорился «Челси» и с жильцами близлежащих домов, которые пострадают от того, что тень от новой арены будет падать на их дома. Суммы отступных были весьма увесистыми – и договориться удалось со всеми, за исключением одной семьи, которая продолжает судиться с клубом.
На данный момент проект нового стадиона, на строительство которого планировалось выделить 500 миллионов фунтов, заморожен. Причем, поговаривают, не из-за судового иска, а из-за визовых проблем Романа Аркадьевича.
Поэтому в ближайшее время «Челси» будет продолжать выступать на старичке «Стэмфорд Бридж». Да, по комфорту и вместимости это не «Эмирейтс» и не «Уэмбли», но вполне добротный стадион с историей более, чем в сотню лет.
Вест Стэнд — вход на Стэмфорд Бридж
Чем известны фаны команды?
Наиболее известная фан-группировка «Челси» - The Chelsea Headhunters (Охотники за головами).
Эта фан-группа базируется в Западном Лондоне и наиболее непримиримыми оппонентами «охотников» за головами являются фаны – «Арсенала», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».
Английский писатель Джон Кинг, специализирующийся на футбольных фанатах и представителях субкультур, дебютировал с книгой «Фабрика футбола», в которой рассказал, в частности, о фан-группировке «Челси». Затем последовали еще две книги, вошедшие в трилогию – «Охотники за головами» и «Англия на выезде». В 2004-м году по сюжету этой книги «Фабрика футбола» снят фильм «Фанаты», сценаристом которого выступил Кинг.
Понятно, что Англия – это не Греция и наиболее рьяным и скомпрометировавшим себя фанам из The Chelsea Headhunters давно навсегда закрыт вход не только на домашнюю арену «Челси», но и на любой выездной матч команды.
У «Челси», к слову, много вип-фанов. Это и Мэтт Деймон, и Уил Феррелл, и Джимми Пейдж, и даже Билл Клинтон.
Что представляет из себя нынешний «Челси»?
Главная особенность «аристократов» в последние годы – частая смена тренеров. Клубные боссы «Челси», и в первую очередь собственник клуба Роман Абрамович, катастрофически не любят ждать. Поэтому права на ошибку у тренеров команды нет. Моуринью был уволен на второй год после чемпионского сезона, та же участь постигла и Конте. Сейчас по стопам своих предшественников семимильными шагами движется Сарри. Видимо, дни итальянца в Лондоне сочтены. На внутренней арене он уже проиграл практически все. Единственное, что «Челси» может спасти - выигрыш Лиги Европы и, таким образом, прямая путевка в Лигу чемпионов. По всей видимости, «пенсионеры» будут делать ставку на этот турнир. И не важно, с Сарри или без него.
Принято считать, что игровые проблемы лондонцев кроются в негибкости нынешнего наставника. В этом утверждении, безусловно, есть часть правды. Но правда и в том, что «Челси» в последнее время не покупает топовых игроков, без которых весьма сложно поддерживать реноме топового клуба. Более того, клуб ангажирует далеко не всегда тех, кого хочет или требует тренер. И Моуринью, и Конте имели свои списки приоритетных приобретений, но менеджмент к тренерам не прислушивался. Последним по-настоящему стоящим приобретением «синих» остается Канте. С тех времен утекло немало воды, но новых громких имен в команде не появилось. Наоборот, из нее либо уходят, либо собираются уйти. Примеры с Куртуа и Азаром – живее всех живых. Не лучшая позиция и у Сарри. Клубу как воздух нужен нападающий. Но вряд ли возрастные Жиру и Игуаин могут решить проблемы команды в атаке.
Эден Азар
Что же касается непосредственно проколов самого Маурицио, то они тоже очевидны. Итальянец полностью сломал схему, которую выстраивал его предшественник. Нынешний «Челси» пытается играть в три защитника. Получается далеко не всегда. Давид Луис очень нестабилен, не лучше дела у Рюдигера. Кепа неплохо начал сезон в «рамке», но сейчас ошибается не меньше, чем коллеги по защите. Нелады и в средней линии. Умница Канте оказался не в своей тарелке. Француз играет не на своей привычной позиции, в то время как «его» функции исполняет любимчик Сарри – Жоржиньо. С переменным успехом исполняет. Вдобавок ко всему – дуэт возрастных атакующих полузащитников – Педро и Виллиан, которые, похоже, уже идут с ярмарки.
О проблемах с форвардами было сказано выше. Едва ли не единственное светлое пятно в нынешнем «Челси» - Азар. На старте сезона, когда «Челси» выдал внушительную беспроигрышную серию, бельгиец, казалось, расцвел: он и забивал, и отдавал. И даже умолкли слухи о его переезде в Мадрид. Но потом что-то поломалось в казавшемся слаженном механизме «Челси». Команда разучилась забивать, ее манеру игры выучили соперники, она перестала быть загадкой. А вот Сарри перестраиваться отказывается. Да и учиться на собственных ошибках –тоже. Как следствие – резонансные поражения, слухи о скором увольнении Сарри и отъезде Азара…
Словом, на данный момент «Челси» вряд ли может считаться настоящим топ-клубом. Однако лондонцы все равно остаются серьезной силой. Тем более, в Лиге Европы, не обласканной вниманием великих клубов. По сравнению с «Динамо» - это безоговорочный фаворит. Что там говорить, если
один Азар стоит в два раза дороже, чем все игроки вице-чемпиона Украины, вместе взятые. Но это отнюдь не значит, что у динамовцев нету шансов.
Чего ожидать от матча «Челси» – «Динамо»
Сарри в матчах Лиги Европы использует не всегда основной состав. Итальянец дает возможность поиграть молодым футболистам, а также тем, кто по разным причинам не попадает в основу на матчи АПЛ. Вполне возможно, что подобная практика будет применена и в игре против «Динамо». Сложно сказать, сыграет ли это на руку киевлянам, но это просто констатация очевидного. Однако, вместе с тем, вряд ли нужно ожидать от Сарри и полностью экспериментального состава. То есть, можно предположить, что если выйдут с первых минут условные Игуаин, Педро, Азар или Виллиан, недооценка соперника с их стороны может иметь место. А это один из шансов «Динамо», поскольку мотивация у команды Хацкевича должна быть запредельной. В родных стенах «Челси» однозначно будет играть первым номером, поэтому у гостей должны появляться шансы в контратаках. Фланги у команды Сарри частенько проседают, и этим можно воспользоваться.
Плохо, что не сыграет Вербич. Хацкевичу придется поломать голову над заменой словенскому креативщику. К сожалению, не сможет помочь команде и Соль, получивший травму в Чернигове.
Поэтому очень большая роль в лондонском (да и киевском тоже) поединке будет «отдана» Цыганкову. Также очень много будет зависеть от фланговых игроков – Миколенко и Кендзеры. Если динамовцы не проиграют еще до стартового свистка, если смогут не пропустить быстрый гол, и если не будут каждый по отдельности «продавать себя» скаутам, которых наверняка соберется немало, у «Динамо» будет шанс на «Стэмфорд Бридж».
По мнению нашего партнера, фаворитом матча является английский клуб. Коэффициент на победу «Челси» в четверг 1.32, в то время как на «Динамо» – 10.50.
Где купить билет на матч?
Футбольный клуб «Челси» выделил для болельщиков киевлян на гостевую трибуну стадиона «Стэмфорд Бридж» 1500 билетов. Они доступны для покупки в офисе фан-клуба «Динамо» на ул. Грушевского, 3. Для этого осталось два дня:
Понедельник, 4 марта. 10:00 – 18:00
Вторник, 5 марта. 10:00 – 14:00
Цена билета в «динамовский» сектор – 25 фунтов.
Оплата производится именно в фунтах, сумму в клубе просят предъявлять без сдачи. В связи с повышенным спросом и для пресечения перепродажи один покупатель может приобрести не более трех билетов. При себе необходимо иметь удостоверение личности на каждый билет. Все вопросы, связанные с покупкой билетов, можно выяснить, позвонив в фан-клуб киевлян по телефонам 044 597 0015, 044 597 0016.
Итак, будем считать, что вы можете похвастаться британской визой в загранпаспорте, билет в гостевой сектор на «Стэмфорд Бридж» уже у вас в руках, а билет на самолет до Лондона забронирован. Чем, кроме матча, себя можно занять на родине футбола? Учитывая, что в столице родины футбола десятки клубов разного калибра, сотни пабов и достопримечательностей, как-то связанных с этой игрой, сфокусируемся главным образом на знаковых местах, имеющих отношение к двум клубам, с которыми еврокубковая судьба сводила киевлян — «Челси» и «Арсенал».
Что нужно посмотреть в Лондоне?
Посетить паб, где был основан футбольный клуб «Челси»
Паб The Butcher's Hook находится через дорогу от клубного стадиона и в пяти минутах ходьбы от станции метро Fulham Broadway. 10 марта 1905 года на первом этаже этого заведения, которое тогда называлось Rising Sun, и был организован футбольный клуб «Челси». Сейчас паб принадлежит легендарному Фрэнку Лэмпарду.
Столик здесь лучше забронировать заранее.
Отметиться в пабе, где была создана Футбольная ассоциация Англии
В пабе The Freemasons Arms была организована Футбольная ассоциация Англии. Произошло это утром 26 октября 1863 года. Здесь же прошли еще пять встреч в период с октября по декабрь, которые в итоге и дали миру первый всеобъемлющий свод правил футбола. Интересно, что на заключительном заседании первый казначей ассоциации, который был представителем клуба Blackheath, отозвал свой клуб из-за отмены двух проектов правил на предыдущем заседании, первый из которых позволял бегать с мячом в руках, а второй — препятствовать такому бегу путем силового противодействия: дозволялись удары, подножки и удерживания. Часть английских клубов последовали этому примеру и не вступила в ассоциацию, и вместо этого в 1871 году создала союз регби. Одиннадцать оставшихся клубов под руководством Эбенезера Кобба Морли, названного позже отцом футбола, утвердили первоначальные четырнадцать правил игры. Исторические документы, относящиеся в этим событиям, до сих пор находятся в этом заведении.
Паб пользуется популярностью, поэтому места лучше бронировать.
Сходить в тур на стадион «Стемфорд Бридж» и в музей «Челси»
Клуб предлагает несколько вариантов туров: обычный тур по стадиону, с легендами клуба, для владельцев абонементов, тур с обедом и т. д.
Самая дорогая экскурсия — Legends tours. Она стоит 80 фунтов и предусматривает 90-то минутный тур по арене с одной из легенд клуба. «В течение 2019 года познакомьтесь с Роном Харрисом, Эдди Ньютоном, Карло Кудичини, Торе Андре Фло и Пауло Феррейра в наших турах Legends. Задайте им свои вопросы, сфотографируйте их и послушайте анекдоты из их карьеры в «Челси», — предлагает официальный сайт клуба.
Классическая 60-минутная экскурсия с гидом включает в себя посещение раздевалок, пресс-центра, туннеля для игроков, поле для гольфа и многое другое. Стоимость такого тура — 24 фунта.
Все туры включают в себя посещение музея клуба и заканчиваются в фан-шопе клуба.
Крупнейший в Лондоне футбольный музей, музей ФК «Челси», был открыт в 2005 году, на столетний юбилей клуба. В его экспозиции — артефакты, трофеи, личные вещи известных игроков, в общем все, что так или иначе связано с клубом и может заинтересовать любителей футбола.
Стоимость отдельного посещения музея —12 фунтов.
Все экскурсии доступны в любой день недели с 10:00 до 15:00 и отправляются каждые полчаса.
Увидеть памятник Королю «Стэмфорд Бридж» Питеру Осгуду
Форвард дебютировал в команде в 17 лет в 1964 году и провел за свой клуб 150 голов в 380 матчах.
Он умер в 2006 году в 59 -летнем возрасте. В своем завещании Осгуд попросил похоронить его на «Стэмфорд Бридж». Урна с прахом легендарного футболиста была захоронена под одиннадцатиметровой отметкой напротив трибуны «Шед Энд».
«У «Стэмфорд Бридж» множество героев, но только один король. Прекрасный технарь, страйкер без нервов. Икона 60-х. Обожаемый болельщиками автор бессмертных голов кубковых финалов. Большой человек для золотого века», - гласит надпись на памятнике.
Посмотреть на жилой квартал на месте старого стадиона «Арсенала» — «Хайбери»
В 2006 году на стадионе Арсенала был проведен последний матч и арена позже была переоборудована в уютный жилой комплекс - Highbury Square.
Здания возведены вокруг бывшего газона арены, по которому, к слову, с 1999 -го по 2003 год бегал и бывший динамовец Олег Лужный, и на котором киевляне уступили канонирам в 2003-м - 0:1. Сейчас здесь - внутренний дворик комплекса, и сюда водят экскурсии.
Прямо в холле жилищного комплекса гостей встречают пушка и бронзовый легендарный тренер Арсенала - Герберт Чепмен
От здания стадиона остался фасад Восточной трибуны.
Сходить на нынешний стадион Арсенала - Emirates Stadium
Он находится в пятистах метрах от Highbury Square.
На фасаде стадиона установлены фрески, на которых изображены 32 знаменитых игрока «Арсенала». Футболисты стоят спиной, обнявшись.
Вокруг стадиона расставлены статуи пяти легенд клуба: на фото одна из них, увековечившая экс-нападающего Денниса Бергкампа
Можно купить тур по арене: стоимость обычной экскурсии от 23 фунтов
Часы работы:
Стадион: понедельник – суббота с 10:00 до 18:00 (по воскресеньям – до 16:00).
Музей: понедельник – суббота с 10:30 до 18:30 (по воскресеньям – до 17:00).