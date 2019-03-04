Зинченко опять стал лучшим игроком тура АПЛ по числу ТТД

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал лучшим игроком 29-го тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий.

В поединке 29-го тура против «Борнмута» (1:0) Зинченко выполнил 150 ТТД. Второе место в этом рейтинге занял защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер, выполнивший 146 ТТД. Третье место занял еще один игрок «Манчестер Сити» - защитник Николас Отаменди, у которого было 144 ТТД.

Примечательно, что InStat назвал Зинченко лучшим игроком по количеству ТТД и в минувшем, 28-м туре АПЛ.

Отметим, что для 22-летнего украинца это был седьмой матч в АПЛ в текущем сезоне. Всего он сыграл в 14 матчах чемпионата Англии и во всех поединках его команда побеждала.



