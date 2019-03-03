В правила футбола внесли ряд изменений

Накануне Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) провел очередное собрание, на котором было утверждено ряд изменений в футбольных правилах.

Следующие изменения вступят в футбольные правила со следующего сезона:

- определения "случайная игра рукой в штрафной" со стороны атакующей команды больше не будет, любое непреднамеренное касание мяча рукой игроками атакующей команды является нарушением правил;

- замены игроков — теперь футболист должен будет покинуть поле через ближайшую к нему боковую линию, чтобы не затягивать время;

- официальные лица команд смогут получать желтые и красные карточки;

- при ударах от ворот или штрафных ударах из своей штрафной площади, мяч не обязан покидать её до того, как встретится с другим игроком;

- игрокам атакующей команды будет запрещено находиться в стенке;

- голкипер при пенальти может стоять на линии ворот одной ногой.

Отметим, что в прошлом году на собрании IFAB было принято решение добавить в правила футбола использование VAR, а также четвертой замены в дополнительное время игр плей-офф.

Совет представлен родоначальниками футбола: футбольным ассоциациями Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — и ФИФА, организацией, занимающейся ведением футбола на международном уровне. В совете каждая британская футбольная ассоциация имеет 1 голос, а ФИФА имеет 4 голоса. Чтобы принять какое-то решение, за него должны отдать 6 голосов.

Источник: telegraf.com.ua

