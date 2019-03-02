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Спорт
Футбол
2 марта 19, 11:23
Сборная Украины с сенсацией разгромно проиграла Израилю
Сборная Украины по футболу U-19
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Сборная Украины по футболу в возрасте до 19 лет провела второй выездной спарринг против команды Израиля, в котором не сумела добиться положительного результата.
Второй матч, в отличие от первого поединка, в котором подопечные Нагорняка обыграли соперников со счетом 3:0, был не таким успешным. Украинцы проиграли отчетный поединок со счетом 0:4.

Израильтяне забили три гола еще до перерыва, ну а во втором тайме установили окончательный счет.

К слову, Украина U-19 готовится к матчам отбора в элит-раунд Евро-2019. 20 марта украинцы сыграют матч отбора против Сербии, а позже встретятся с Италией и Бельгией.

Источник: 24tv.ua/
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