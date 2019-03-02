Сборная Украины с сенсацией разгромно проиграла Израилю

Второй матч, в отличие от первого поединка, в котором подопечные Нагорняка обыграли соперников со счетом 3:0, был не таким успешным. Украинцы проиграли отчетный поединок со счетом 0:4.





Израильтяне забили три гола еще до перерыва, ну а во втором тайме установили окончательный счет.





К слову, Украина U-19 готовится к матчам отбора в элит-раунд Евро-2019. 20 марта украинцы сыграют матч отбора против Сербии, а позже встретятся с Италией и Бельгией.



