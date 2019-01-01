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Спорт
Футбол
1 января 19, 01:23
Роналду: Я не гонюсь за индивидуальными наградами
роналду
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Португалец получил очередной индивидуальный приз

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил очередную личную награду. Нападающий был признан спортсменом года в Португалии по опросу издания "Record".

"Я не гонюсь за индивидуальными наградами. Во главу я всегда ставлю интересы команды, стараюсь помочь ей выиграть трофеи, а уже потом думаю о личных достижениях.

С каждым годом технический, тактический и физический уровень футбола растет, и побеждать становится все труднее. Поэтому приходится много трудиться, чтобы быть на вершине", - прокомментировал изданию свою победу Криштиану.
UA-Football
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