Роналду: Я не гонюсь за индивидуальными наградами

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил очередную личную награду. Нападающий был признан спортсменом года в Португалии по опросу издания "Record".

"Я не гонюсь за индивидуальными наградами. Во главу я всегда ставлю интересы команды, стараюсь помочь ей выиграть трофеи, а уже потом думаю о личных достижениях.

С каждым годом технический, тактический и физический уровень футбола растет, и побеждать становится все труднее. Поэтому приходится много трудиться, чтобы быть на вершине", - прокомментировал изданию свою победу Криштиану.