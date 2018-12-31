Ахметов: 2018 год показал, что Шахтер не боится трудностей

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итог 2018 года.

"Остается позади 2018 год. Год насыщенный и интересный. Год, который еще раз подтвердил: "Шахтер" не боится трудностей. Мы проходим их с высоко поднятой головой и становимся только сильнее.



В 2018-м мы побеждали. "Шахтер" в 11-й раз завоевал золотые медали чемпионата и в 12-й раз стал обладателем Кубка Украины. Команда снова показала свой высокий класс, второй год подряд сделав "золотой дубль".



В 2018-м мы менялись. Команда нуждалась в смене поколений, в новых решениях, новых амбициях. И мы пригласили молодых талантливых игроков, которые, я убежден, вырастут в больших футболистов и станут будущим нашего клуба.



В 2018-м, как и каждый год, мы чувствовали огромную поддержку. Я всегда говорил, что секрет успехов "Шахтера" не только в игроках, тренерском штабе и сотрудниках. Секрет нашего успеха – наши болельщики. Самые верные, самые дружные и самые амбициозные. Вы вдохновляете на борьбу и всегда нацелены с нами только на победу. Мы встречаем вашу любовь в Харькове, Мариуполе, Киеве, везде, где бы ни играл "Шахтер". Мы чувствуем тысячи сердец наших болельщиков из Донецка, из Донбасса. Спасибо за преданность клубу, спасибо за веру в команду!



Сегодня мы на пороге 2019 года. Я верю, он будет еще ярче и еще успешнее. В каждом турнире, в каждом матче мы хотим лишь одного – побеждать. Наши амбиции – быть первыми. Наши амбиции – держать в руках золотые медали и трофеи. Наши амбиции – всегда оставаться гордостью наших болельщиков", - сказал Ахметов.