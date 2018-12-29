С чем именно у Ман Сити неожиданно возникли проблемы

Если часть психологических испытаний, несомненно, касается внутреннего мира, то внешнее восприятие "Манчестер Сити" также в опасности - клуб теряет свою ауру непобедимости.

Абсолютно поучительно было прочитать на Boxing Day интервью защитника "Лестера" Харри Магуайера. По его ощущениям "лисы" проявили "слишком много уважения" в четвертьфинале Кубка Лиги. Поэтому он попросил одноклубников "сыграть на равных" в повторном поединке в АПЛ.

И они это сделали, к большому удивлению. Теперь команды не будут выходить на матч с "Манчестер Сити" уже почти побежденными.

Когда в октябре 2004-го 49-матчевая беспроигрышная серия "Арсенала" закончилась в поединке против "Манчестер Юнайтед", случилась странная вещь - одной из сильнейших команд в истории английского футбола вдруг стало трудно вернуться на путь побед.

Они переиграли соперника лишь раз в следующих семи играх в АПЛ и Лиге чемпионов. В частности, их полностью разбил "Челси" Жозе Моуриньо, который только набирал ход.

Прошло четырнадцать лет и вот есть определенные параллели: игра "Сити" напоминает тот винтажный "Арсенал". Так же есть и новая растущая угроза - "Ливерпуль" Юргена Клоппа.

В первой поражении "Манчестер Сити" в чемпионате - в начале месяца от "Челси" - были особые обстоятельства и некоторое невезение. Но тот шрам будто увеличился после искреннего осознания, что их можно победить.

"Горожане" пострадали таким же образом еще несколько раз в этом месяце, поэтому должны немедленно приспособить сознание к новой реальности.

Важность фулбэков для футбола Гвардиолы стала очевидной летом 2017 года, когда на покупку Кайла Уокера и Бенжамена Мэнди ушло более 100 млн фунтов. Такие расходы часто воспринимаются как дальновидные, но на данный момент это не совсем так.

Мэнди не повезло. В прошлом сезоне он в старте вышел только на семь поединков АПЛ, после чего травмировал крестообразные связки колена. В текущей кампании Бенжамин в последний раз сыграл в ноябре в матче против "Манчестер Юнайтед" (3:1), после чего перенес операцию на левом колене из-за поврежденного мениска.

На левый фланг вернулся Делф. Но его желание играть вперед больше через позицию центрального полузащитника привело к контратаке в проигрышном поединке против "Лестера" (1:2) на Boxing Day.

На противоположном фланге Гвардиола снял Уокера на игру против "Лестера" из-за на его плохой формы в последнее время. Яркое подтверждение - результативная ошибка (привез пенальти) в поединке против "Кристал Пэлас" (2:3). На "Кинг Пауэр Стэдиум" здесь сыграл Данило, но намучился с вингбеком Беном Чилуэллом и нападающим Джейми Варди.

"Манчестер Сити" построил состав, нацеленный поглощать сложные обстоятельства. Но даже у щедро наполненного коллектива есть лимит. Наибольшая проблема не в количестве травмированных, а в том, что в столь насыщенный играми период года в команде уменьшелось здоровых звездных игроков.

После двух серьезных травм Кевин Де Брюйне в этом чемпионате впервые вышел со старта только на поединок против "Лестера" на Boxing Day. Сейчас он только на пути к восстановлению физической готовности.

Давид Силва вышел на последние 20 минут того же поединка, хотя до этого в последний раз выходил на поле в поединке против "Челси" за 18 дней до того. Фернандиньо также не играл в двух предыдущих матчах, которые закончились поражениями от "Кристал Пэлас" и "Лестера".

Добавьте сюда также отсутствие Агуэро в пяти играх и то, что сейчас ему трудно вернуться на пик, который был до этого. После такого Гвардиоле можно простить мысли о том, что он противостоит идеальному шторму.

Ферна пропустил только два предыдущих поединка, но пять пропущенных от "Пэлас" и "Лестера" за это время говорят все о его уникальной важности.

"У нас нет такого же игрока как Фернандиньо на эту позицию. Нам надо подумать над этой проблемой и решить ее", - сказал Гвардиола, который попытался решить проблему с помощью Джона Стоунза и Илкая Гюндогана. Оба - хорошие игроки, но совсем не такие как Фернандиньо, который является не только прикрытием для обороны, но и стартовой точкой атак "горожан". Гвардиола отметил, что клуб не будет подписывать никого в январе, но текущие беды могут изменить это. Среди потенциальных замен - Фрэнки Де Йонг из "Аякса" и Тангай Ндомбеле из "Лиона".

Перевод - Николай Решнюк

Фото: Shaun Botterill/Getty Images, PA, Getty Images