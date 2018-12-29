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Спорт
Футбол
29 декабря 18, 09:47
Украинец вошел в топ-10 самых дорогих футболистов Казахстана
Марин Томасов
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Форвард за год вырос в цене почти в 7 раз

Сайт Transfermarkt.de "повесил" новые ценники на игроков Казахстанской Премьер-Лиги. В топ-10 самых дорогих футболистов вошли 7 игроков "Астаны" и 3 игрока "Кайрата".

Самым дорогим футболистом стал защитник Марин Томасов ("Астана") - 3 миллиона евро

Восьмое место в списке занимает Адеринсола Эсеола ("Кайрат") -1,7 миллиона евро

Отметим, что на момент перехода украинца из "Зирки" в "Акжайык" (январь 2018) трансферная стоимость игрока оценивалась в 250 тысяч евро, после трансфера в "Кайрат" (июль 2018) цена была 800 тысяч евро.
UA-Football
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