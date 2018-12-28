Сергей Яворский об осенних итогах "Мариуполя"

Центральный защитник Мариуполя Сергей Яворский рассказал о том, что команда вынесла из осенней части сезона.

— Cергей, на зимний перерыв Мариуполь ушел в полушаге от первой шестерки. Можно было выступить лучше?

— Можно. Нужно. Команда много очков потеряла на старте сезона, когда сражалась на двух фронтах. Продолжительные переезды давали о себе знать. Очень сложно с расположением Мариуполя, выбираться на гостевые матчи. Дома мы почти не находились. Что говорить, если Бордо в Одессу добрался за шесть часов, а мы из Мариуполя туда же — за 10.

— Какой переезд был самым длительным?

— Во Францию — 31 час.

— Пройти Бордо шансов не было?

— Я вообще оптимист по жизни, но если говорить объективно, наш уровень был ниже, чем у Бордо.

— Что для себя почерпнул из первого еврокубкового опыта?

— В какой-то мере удалось воплотить в жизнь свою мечту — сыграть на международной арене. Увидел Швецию, Францию (улыбается). Удалось посмотреть свой уровень на фоне сильных соперников, поиграл на хороших стадионах. В Швеции играли и даже не чувствовали, что бегаем на синтетике.

— В Мариуполе таких полей нет?

— Нет. Хотя сейчас перестилают манежи, может, шведский пример подтолкнул к этому.

— В чемпионате ты пропустил два поединка и в обоих твоя команда проиграла с крупным счетом. У Мариуполя проблемы в обороне?

— Мы вообще пропускаем много, хоть со мной в составе, хоть без меня.

— Для тебя лучше победа со счетом 1:0 или 4:3?

— Как для защитника, то, конечно — 1:0. Но с другой стороны, команды-то играют для зрителей, поэтому от выигрыша — 4:3 я тоже не откажусь (улыбается). Болельщикам не сильно нравится, когда их команда отбивается. Но по большому счету отечественным коллективам ближе игра от обороны.

— Почему?

— Думаю, все дело в психологии. У нас тренер с этим борется. После того, как мы забиваем гол, мне, как центральному защитнику, часто приходится выталкивать полузащитников подальше от своей штрафной. Когда первым пропускаешь, легче играть, уже соперник закрывается. Хочется всегда действовать в атакующем ключе.

— Календарь матчей Мариуполя в оставшихся четырех турах первого этапа соревнований вселяет оптимизм?

— Все зависит только от нас.

— Непопадание Мариуполя в первую шестерку будет провалом?

— Скорее катастрофой.

— Как ты относишься к разговорам о том, что Шахтеру гарантированны три очка, если он встречается с Мариуполем?

— Перед подавляющим большинством матчей Шахтера можно сказать, что три очка у него в кармане. А что касается Мариуполя, то у нас много арендованных игроков Шахтера, которые не принимают участия в поединках с горняками. Думаю, это главная проблема. Уверяю вас, что у Мариуполя огромное желание отобрать очки у оранжево-черных.