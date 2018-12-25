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Спорт
Футбол
25 декабря 18, 09:30
Моуриньо принес МЮ три трофея, - Люк Шоу
Люк Шоу
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Люк Шоу вспомнил о заслугах Жозе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался об отставке с поста главного тренера команды Жозе Моуриньо.

«Конечно, это не очень хорошо, когда в клубе случаются такие глобальные простановки, но думаю, что игроки проявили свое уважение в этой ситуации.

Фанаты забывают, что Жозе принес «Юнайтед» три трофея за один сезон, а это многое значит. Ведь выигрывала не только команда, но и тренер.

При этом вдвойне приятно, что один из трофеев – Лига Европы – был одним из тех, что мы ранее не выигрывали», - сказал Шоу в интервью Evening Standard.
UA-Football
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