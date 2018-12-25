Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
25 декабря 18, 09:28
"Шахтер" хочет подписать контракт с Хачериди
Хачериди
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Донецкий клуб находится в поисках центрального защитника

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди по информации греческих СМИ отправился в Киев, чтобы обсудить переход в Динамо.

Однако, как сообщает издание 1927.kiev.ua, интерес к футболисту проявляет еще один украинский клуб - донецкий Шахтер. Отмечается, что "горняки" находятся в поиске центрального защитника, и их устраивает вариант с Евгением. 

Сообщается, что Шахтер пытался подписать Хачериди еще в 2013 году, однако футболист продлил контракт с Динамо.

Напомним, Евгений Хачериди покинул Динамо по окончании прошлого сезона и в статусе свободного агента подписал контракт с ПАОКом, рассчитанный до 2021 года.
bigmir.net
Ещё по теме:
Хачериди разозлил фанатов Спартака флагом Украины
Мариуполь - Ворскла 1:0. Обзор матча. Видео
Предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки. ВИДЕО
Шахтер: открытая тренировка перед матчем с Хоффенхаймом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Моуриньо принес МЮ три трофея, - Люк Шоу
noimageЛучшие забитые голы "Шахтера" в 2018 году. ВИДЕО
noimageУкраинец из российского клуба пополнит Александрию
noimageЮвентус - Рома 1:0 видео гола и обзор матча Серии А
noimageГвардиола: Три удара и три гола в наши ворота - это футбол
Лента новостей