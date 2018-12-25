"Шахтер" хочет подписать контракт с Хачериди

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди по информации греческих СМИ отправился в Киев, чтобы обсудить переход в Динамо.

Однако, как сообщает издание 1927.kiev.ua, интерес к футболисту проявляет еще один украинский клуб - донецкий Шахтер. Отмечается, что "горняки" находятся в поиске центрального защитника, и их устраивает вариант с Евгением.

Сообщается, что Шахтер пытался подписать Хачериди еще в 2013 году, однако футболист продлил контракт с Динамо.

Напомним, Евгений Хачериди покинул Динамо по окончании прошлого сезона и в статусе свободного агента подписал контракт с ПАОКом, рассчитанный до 2021 года.



