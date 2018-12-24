Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
24 декабря 18, 09:40
Лучшие забитые голы "Шахтера" в 2018 году. ВИДЕО
Шахтер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Горняки как всегда забивали много и со вкусом

"Шахтер" призывает болельщиков выбрать лучший гол, забитый в 2018 году. При этом в донецком клубе организовали соревнования между претендентами по кубковой системе. Например, в 1/8 финала сторонники клуба будут выбирать, чей гол был лучше - Коваленко в Классическом или Феррейры в поединке против "Ворсклы", другая пара - голы Майкона и Исмаили в поединке против "Хоффенхайма". Кто еще претендует на почетное звание, смотрите видео. Принять участие в голосовании можно на официальной странице "Шахтера" в Istagram
UA-Football
Ещё по теме:
Предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки. ВИДЕО
Тайсон забил 80-й "бразильский" гол Шахтера в Лиге чемпионов
Хоффенхайм - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
Послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украинец из российского клуба пополнит Александрию
noimageЮвентус - Рома 1:0 видео гола и обзор матча Серии А
noimageГвардиола: Три удара и три гола в наши ворота - это футбол
noimageФК "Ливерпуль" укрепил лидерство в английской премьер-лиге
noimageСборная Украины завершила год в топ-30 рейтинга ФИФА
Лента новостей