Лучшие забитые голы "Шахтера" в 2018 году. ВИДЕО

"Шахтер" призывает болельщиков выбрать лучший гол, забитый в 2018 году. При этом в донецком клубе организовали соревнования между претендентами по кубковой системе. Например, в 1/8 финала сторонники клуба будут выбирать, чей гол был лучше - Коваленко в Классическом или Феррейры в поединке против "Ворсклы", другая пара - голы Майкона и Исмаили в поединке против "Хоффенхайма". Кто еще претендует на почетное звание, смотрите видео. Принять участие в голосовании можно на официальной странице "Шахтера" в Istagram