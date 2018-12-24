Украинец из российского клуба пополнит Александрию

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о сборах команды, а также поделился трансферными планами.

"22-го января мы вылетаем в Турцию, где сыграем пять матчей. Некоторые игроки не будут принимать участие во всех поединках. Многие футболисты молодежного состава отправятся с нами на сборы. Я хочу отобрать ребят, которые могут усилить первую команду.

Думаю, что наши ряды пополнит Дедечко. Мы разговариваем с ним. Думаю, он будет в нашей команде. Также разговариваем с украинским игроком, который играет за рубежом. Если получится, то возьмем его в аренду. Также ищем нападающего. Скорее всего, это будет легионер", - закончил Владимир Шаран.

Отметим, что первую часть сезона Дедечко провел в составе российского "СКА-Хабаровск", кроме того он уже имеет опыт игры за "Александрию" в сезоне 2015/2016.

Напомним, что один из защитников "Александрии" может продолжить карьеру в "Шахтере".